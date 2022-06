"Aspettando il San Giacomo": auto da rally storiche e moderne sulle strade della storia [FOTO]

"Il vecchio che incontra il nuovo". Con questo spirito è stato organizzato l'evento "Aspettando il San Giacomo", che si è svolto la scorsa domenica 19 giugno, nel comune di Roburent.

La manifestazione motoristica, pubblica e non competitiva, organizzata da Meta Autovetture - Targa Srl di Mondovì con Car Classic Garage di Davide Peruzzi, ha regalato a grandi e piccini, una giornata a stretto contatto con vetture moderne e storiche.

Due sessioni dimostrative, la prima al mattino e la seconda al pomeriggio, su percorso a strada chiusa tra Roburent e San Giacomo hanno centrato l'obiettivo dell'evento: fare conoscere la realtà del motorsport divertendosi in sicurezza.

Nel corso della giornata, ampio spazio dedicato al "green" con possibilità di effettuare test drive privati su vetture ibride ed elettriche Hyundai e Kia.

"Il fascino del San Giacomo e dei piloti che ne hanno fatto la storia è intramontabile! - spiega Peruzzi, organizzatore della manifestazione - "Domenica abbiamo ricevuto una calorosa accoglienza dal comune, dal pubblico e dalle attività ricettive del paese. L'evento ha permesso anche a molti bambini di vedere da vicino auto storiche che hanno fatto la storia del rally, scattandosi molte foto ricordo. In più abbiamo allestito una simulazione di parco assistenza in piazza, coinvolgendo anche diverse associazioni, per dare la possibilità davvero a tutti di conoscere più da vicino e in sicurezza in mondo del motorsport. La giornata, complice anche il bel tempo, è stata splendida, in una location impagabile, speriamo di poter ripetere al più presto".

Il nome dell'evento non ha lasciato indifferenti gli appassionati che sperano possa essere un augurio per un futuro ritorno del rally sulle strade di San Giacomo.

"E' stata una giornata da ripetere - commenta il sindaco di Roburent, Giulia Negri, salita a bordo di una Delta HF integrale con il pilota Davide Peruzzi, domenica - "anche dal punto di vista turistico è stata una manifestazione vincente. Sarebbe un sogno riuscire a riportare sulle nostre strade il rally di San Giacomo, ci stiamo lavorando".