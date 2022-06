Costume, occhiali da sole e caffè (letterario): benvenuta estate!

Benvenuta estate! Non solo costumi e occhiali da sole: nella borsa da mare non può assolutamente mancare un buon libro per rilassarsi.

Leggere è un bellissimo viaggio della mente. Da godersi a tutta pagina sotto l'ombrellone, all'ombra di un albero, tra un trekking e un tuffo.



Se non sapete da dove cominciare, nessun problema! Il Caffè Letterario di Bra è qui apposta e vi propone “Kissing Song” (Sperling), il nuovo libro di Lea Landucci, una garanzia.

Sarebbe la lettura consigliata a chi etichetta i romanzi rosa come “banali”, “tutti uguali”, “privi di contesto” (che è la versione colta di “c’è solo sesso”).

Un libro che è stato definito “una coccola”, un tono leggero, un romanzo che si divora, ma che fa pensare.

Venticinque anni e il sogno nel cassetto di studiare effetti speciali per il cinema, Bianca è disposta a tutto pur di poter andare a Hollywood. È per questo che di notte diventa Noir e lavora al Crystal, un locale spicy di periferia. Ma presto arriva la svolta: le viene offerto il posto di assistente per la succursale italiana di un’azienda di skincare coreana, la Song Cosmetics. Bastano poche ore in ufficio per rendersi conto che il suo capo è un uomo contraddittorio, ostile e pieno di segreti. E se c’è una cosa di cui Bianca è convinta è che i segreti sono fatti per essere svelati.



Al di là della trama, che è ricchissima di eventi, intrecci, relazioni e scoperte, ci sono le avventurose vicende dei protagonisti.

Bianca, Damiano, Dante, Bernardo: è impossibile sceglierne uno come preferito. Li adorerete tutti.



Ognuno di essi porta all’interno della storia la sua esperienza, le sue motivazioni e questo non fa che rendere la lettura ancora più interessante e stimolante. Ci sono passaggi di profonda emozione e altri di grande ilarità, il tutto bilanciato da una penna capace di stupire.

Sono tanti i temi che l'autrice affronta nel suo ultimo libro, dove si spazia dalla discriminazione e i pregiudizi, all’essere multipotenziale, passando per il neuromarketing e la cultura coreana.



E allora, siete ancora qui a leggere o siete andati a comparvi “Kissing Song”? No, perché io non perderei altro tempo, se fossi in voi!