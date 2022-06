Martedì 14 giugno i soci del Rotary Club di Alba si sono ritrovati presso le Cantine Piazzo di San Rocco Seno d’Elvio per l’annuale festa di Primavera – Estate, perfettamente organizzata con munificenza dalla Famiglia Allario Piazzo.

In una splendida serata estiva, in una suggestiva cornice, Marina e Franco e i loro familiari hanno calorosamente accolto tutti i partecipanti per una vera celebrazione dell’amicizia, con l’obiettivo di sostenere l’Associazione “Collina degli Elfi” di Govone.