Da Matteo Sobrero all'Alba Calcio: la capitale delle Langhe ha premiato i suoi campioni

Martedì 21 giugno nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba, 145 atleti albesi particolarmente eccellenti in competizioni nazionali ed internazionali sono stati ringraziati e premiati con targhe e pergamene dall’Amministrazione comunale attraverso l’assessorato allo Sport, durante la cerimonia “Alba Sports Awards”.

A ricevere il riconoscimento Sara Bonifacio, campionessa di pallavolo dalla Città di Alba alla Serie A. Assente in sala, la targa è stata consegnata al presidente dell’a.s.d. L’Alba Volley Lorenzo Fogliani. Altro riconoscimento a Matteo Sobrero vincitore della 21esima tappa cronometro delle Colline Veronesi di 17,4 km con un nel tempo di 22’ 24‘, al Giro di Italia 2022. Anche Sobrero assente alla cerimonia per motivi agonistici.

Riconoscimenti per la medaglia di bronzo al corpo libero a Victoria Alexandra Nano dell’a.s.d. Ginnastica Ritmica. Sempre nello stesso sport, ma all’a.s.d. Ginnastica Alba premiati per la medaglia d’argento anno 2021 categoria allieve 8/10 short program internazionale ginnastica estetica di gruppo a: Giada Cane, Lucia Campigotto, Greta Manera, Francesca Mazzuccato, Ginevra Amanda Sandu, Miriam Lanzone e Anna Rainero. Con Ginnastica Alba riconoscimento per il titolo di campionesse nazionali anno 2021 categoria start-up 9/13 ginnastica estetica di gruppo a: Sofia Sigrist, Sara Bianco, Sofia Rubino e Lucia Rivella; per la medaglia d’argento anno 2021 categoria allieve 10-12 short program internazionale ginnastica estetica di gruppo, premiate Lucia Proglio, Alessia Cavallotto, Alice Borlengo, Debora Mo, Lucia Pisoni; per il titolo di campionesse nazionali anno 2021 categoria allieve 12-14 short program internazionale ginnastica estetica di gruppo riconoscimenti a Noemi Mariniello, Giulia Manzone, Micaela Giordano, Erisa Caushllari, Chiara Tibaldi e Greta Perego; per il titolo di campionesse nazionali anno 2021 categoria junior short program internazionale ginnastica estetica di gruppo premiate Eva Petrova, Francesca Voglino, Federica Ferraris, Elena Imerito.

I giovani dell’a.s.d. Alba Cheer – Titans sono stati premiati per il 3° posto nella categoria Senior Coed Elite durante i campionati mondiali di Orlando.

Riconoscimenti anche agli atleti dell’a.s.d. Atletica Alba: a Pietro Riva record nazionale assoluto 10 km su strada, (il premio è stato ritirato dalla presidente dell’a.s.d. Atletica Alba, Raffaella Cazzullo; Nicolò Gallo vincitore incontro internazionale 10 km su strada categoria juniores; Elena Abellonio medaglia d’oro ai campionati italiani categoria allieve.

Per Alba Shuttle Badminton premiati: Claudia Zunino campionessa italiana campionato Master; Sofia Protto convocata con la rappresentativa nazionale alla Nations Future Cup 2022; Ezio Bossati per la partecipazione ai 2021 Bwf World Senior Badminton Champion Ship.

Riconoscimento anche Carola Franza, medaglia di bronzo pattinaggio artistico categoria juniores con l’a.s.d. Victoria Alba Pattinaggio.

Riconoscimenti anche all’a.s.d. Gss Gruppo Sportivo Sordi Alba per l’impegno profuso nei vari sport e per i meriti sportivi conquistati nelle varie discipline. Nell’associazione premiati Fulvio Garabello, Stefano Capello, Clara Casini, Angelica Cenghiaro, Carlotta Ardesi, Valentina Nardulli, Chiaro Cecconi, Elisa Papazzo, Sara Batresi e Chiara Cuscela campionesse d’Italia nel volley femminile; Alberto Franchi e Luca Brandani per la medaglia d’oro al padel doppio maschile.

Premiata anche l’a.s.d. La Bocciofila Albese per la medaglia di bronzo alle Finali Nazionali di Regional Cup categoria B femminile.

Riconoscimento ai campioni dell’a.s.d. Accademia Scherma Alba: Elena Ferrero medaglia di bronzo in spada a due mani; Umberta Riboldi medaglia di bronzo in sciabola femminile e medaglia di bronzo in fioretto femminile; Daniela Valorzi medaglia di bronzo in spada femminile; Martina Santi oro spada a due mani femminile; Beniamino Giordanetto medaglia di bronzo in spada a due mani e medaglia di bronzo in spada e cappa open; Sandrino Richeri medaglia di bronzo in spada a due mani.

Targa anche per Gabriele Regina campione europeo di Kickboxing categoria juniores con l’a.s.d. Kickboxing Center 2000 Alba.

L’a.s.d. Alba Rugby ha ricevuto un riconoscimento per l’impegno profuso nell’avvicinare i giovani al gioco del Rugby. All’interno della stessa società sportiva sono stati premiati: Chris De Meyer campione di rugby amico e ispiratore dell’attuale modello di sviluppo dell’Alba Rugby; Alessia Cagnotto dalla a.s.d. Alba Rugby alla Rappresentativa Nazionale Femminile; Luca Spertino dalla a.s.d. Alba Rugby alla Rappresentativa Nazionale Maschile.

L’Apd Pallavolo Alba a.s.d. è stata premiata per la promozione nel campionato nazionale di serie B maschile con i suoi giocatori e allenatori: Fulvio Trosso, Fabrizio Gili, Francesco Mastrocola, Luca Varagnolo, Davide Manassero, Luigi Pezzoli (1° allenatore), Federico Torrengo (2° allenatore), Stefano Quaglia (capitano), Leonardo Polizzi, Filippo Corino, Francesco Altare, Igor Merlet, Kristian Turkaj, Lorenzo Marocco, Lorenzo Mariotti, Michael Menardo, Daniele Candela, Lorenzo Bianco, Andrea Magnone.

Riconoscimenti anche all’ a.s.d. Area Calcio Alba Roero promossa al nel campionato regionale di prima categoria LND; all’ a.s.d. Alba Calcio per la vittoria storica con la conquista della Coppa Italia; all’ a.s.d. Cinzano Rally Team per aver portato, con dedizione, passione e continuità il Rally di Alba a essere parte del campionato italiano rally.

I numerosi riconoscimenti sono stati consegnati dal consigliere delegato allo Sport del Comune affiancato dagli assessori, dal capogabinetto del sindaco e dal presidente del Consiglio comunale.