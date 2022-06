La felpa, un elemento imprescindibile per il tuo guardaroba

Per il tempo libero e per lo sport, una felpa si rivela un capo di abbigliamento semplice e pratico da indossare.

A seconda dei materiali con i quali sono composte, le felpe possono essere indossate in qualsiasi stagione dell’anno, rivelandosi dei capi che non passano mai di moda.

Personalizzabili se nei colori base e senza stampe, utilizzabili quindi come gadget o “divisa” di lavoro perfetta per determinate attività.

Lo stile delle felpe

Con o senza cappuccio, con la zip o senza, adatte ad un abbigliamento sportivo o casual, le soluzioni sono davvero molte anche per quanto riguarda lo stile delle felpe.

Con cappuccio

Le felpe con cappuccio sono un capo d’abbigliamento immancabile nell’armadio.

Nella versione invernale si caratterizzano per il loro caldo rivestimento interno, come ad esempio il pile. Ottime alleate nelle giornate più fredde, sono un indumento comodo e morbido. Possono inoltre essere considerate un vero e proprio evergreen dal momento che vengono riproposte ogni anno, in ogni stagione. Cambiano i colori che seguono le tendenze del momento, ma le felpe economiche con cappuccio in colori neutri come nero e grigio sono dei veri must, utili per creare outfit poco impegnativi, ma confortevoli.

I cordini del cappuccio tono su tono, adattabili da chi li indossa, sono utili nella stagione invernale per proteggere da vento e freddo.

La tasca a canguro non è solo un dettaglio delle felpe economiche con cappuccio, ma può rivelarsi utile per tenere le mani al caldo in inverno.

Questo capo d’abbigliamento permette di creare il giusto look per uomo, donna e bambino. Molti modelli sono unisex e offrono dunque un’ampia scelta di taglie, dalle più piccole, come la XS adatte alla figura femminile fino anche a 5XL per soddisfare le esigenze delle diverse corporature maschili.

A girocollo

Perfette da indossare per una passeggiata al parco o per una camminata in compagnia, così come per allenarsi all’aperto nelle giornate fresche ma non fredde, le felpe a girocollo possono soddisfare le esigenze maschili e femminili oltre a vestire per il tempo libero anche i bambini.

Ampie o più aderenti al corpo, possono mettere in risalto aspetti del fisico o essere comodi indumenti da indossare senza pensieri.

Nei classici colori neutri come bianco, nero e grigio si prestano ad un abbigliamento casual, mentre le colorazioni più vivaci sono perfette per il tempo libero e per dare un po’ di vivacità alle giornate primaverili ed estive.

Personalizzabili se prive di stampe, possono essere un gadget per un evento o “divisa” di lavoro in determinati ambienti lavorativi.

Con le maniche reglan consentono il movimento del braccio perché si tratta di un unico pezzo di tessuto con una cucitura lunga che unisce in diagonale il collo allo scalfo.

Tessuti e caratteristiche tecniche

Le felpe si caratterizzano per materiali confortevoli a contatto con la pelle, perché pensati per essere indossati per più ore e in situazioni particolari come l’attività fisica.

Si trovano felpe 50% cotone e 50% poliestere così come capi composti dall’ 80% di cotone e il 20% in poliestere, ciò significa garanzia di robustezza, durata, morbidezza e resistenza.

L’interno in pile è previsto per la versione invernale per tenere caldo. Altro elemento determinante per avere un capo confortevole anche in inverno è il peso del tessuto che per scaldare il corpo nei mesi più freddi è bene sia di 270-280 g/m².