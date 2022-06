Su CeramicStore i prodotti per arredare il tuo bagno sono in offerta

È un’esperienza maturata in oltre trent’anni di attività, quella che ha permesso a CeramicStore di affermarsi come uno dei player di riferimento nel settore dell’arredo bagno. Sì, perché l’azienda dispone di un vasto catalogo in cui figurano più di 15.000 articoli, prevalentemente Made in Italy e caratterizzati da un’eccellente qualità. A ciò si uniscono consulenze su misura, promozioni competitive e il reso garantito, esteso fino a 60 giorni su alcuni prodotti.

Dai mobili arredo bagno alla rubinetteria, passando per vasche da bagno, box e piatti doccia e centinaia di accessori. Sono solo alcuni degli articoli acquistabili, nello spazio di qualche istante, sul portale. Sono disponibili anche termoarredo da bagno e radiatori decorativi di design, oggetti d’arredo irresistibili che sanno stupire e sorprendere grazie ad affascinanti grafiche ad alta definizione.

Per ciò che riguarda i brand, invece, CeramicStore ha selezionato unicamente quelli più autorevoli del settore, che coniugano resistenza, durevolezza e alta qualità. Tra questi possiamo citare Althea, ARBI arredobagno, Bonfante, Catalano, Ceramica Azzurra, Cipì, Deltacalor o Ideal Standard.

L’intero catalogo si distingue per i prezzi davvero competitivi. A ciò si uniscono diversi sconti e promozioni, che portano ad un ulteriore risparmio. L’e-shop, poi, implementa anche una sezione “Outlet”, in cui si incontrano prodotti di arredobagno e riscaldamento corredati da riduzioni che arrivano fino al 70%.

Sono gli stessi clienti a confermare le caratteristiche degli articoli in vendita e l’affidabilità di CeramicStore. Infatti, gli oltre 2.200 feedback presenti sulla piattaforma Recensioni Verificate registrano l’ottimo punteggio medio di 4,9/5.

Nell’eventualità di domande, bisogno di informazioni o semplicemente per richiedere un consiglio, l’utente può rivolgersi al puntuale servizio di assistenza. Questo è raggiungibile via e-mail, numero di telefono, WhatsApp o chat online. Nella pagina FAQ del portale, invece, si trova una risposta rapida ai quesiti più frequenti.

Quanto ai pagamenti, lo store mette a disposizione diverse modalità, così da venire incontro a qualunque esigenza: contrassegno, bonifico bancario, carta di credito, PayPal, Scalapay o finanziamento (da tre a 12 rate mensili) grazie alla collaborazione con la piattaforma Soisy.

Per le spedizioni, CeramicStore si affida a corrieri autorevoli e specializzati, quali Bartolini, GLS, Fercam e Susa Trasporti. Al momento dell’acquisto, è possibile verificare la data di consegna stimata, sempre indicata in giorni lavorativi. Per garantire che la merce arrivi intatta a destinazione vengono realizzati imballaggi ad hoc e sicuri al 100%, a seconda della tipologia di prodotto.