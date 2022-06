A Busca “La lettera misteriosa”, laboratorio per bambini con La Fabbrica dei Suoni

Sabato 2 luglio a Busca, nei Giardini del Municipio in via Dronero è in calendario “La lettera misteriosa”, un laboratorio ludico-didattico per bambini a cura de La Fabbrica dei Suoni.

I piccoli partecipanti saranno coinvolti in una divertente attività che si sviluppa a partire dal ritrovamento di una lettera, che qualcuno ha perso o dimenticato.

Mettendosi in gioco con la musica e i suoi mille strumenti i bambini dovranno collaborare per capire cosa ci sia scritto in quello strano messaggio. Il laboratorio si svolge in due turni di un’ora ciascuno: il primo, tra le ore 15 e le 16, è rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni il secondo si svolge tra le 16 e le 17 ed è riservato alla fascia di età 3-6 anni.

La partecipazione prevede un contributo a bambino di €3.

La prenotazione è obbligatoria presso Segnavia - Porta di Valle di Brossasco, al numero di telefono 0175.689629. Il calendario completo delle iniziative estive organizzate dall’Unione Montana Valle Varaita è pubblicato sul sito www.vallidelmonviso.it/estate2022.