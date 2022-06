Anche a Dronero "Si di Venere", la rassegna di teatro estivo con Santibriganti Teatro

Ad aderire anche Dronero quest'anno per la 9^ edizione della rassegna di teatro estivo "Sì di Venere 2022", importante progetto che accoglie spettacoli di alto livello professionale degli artisti di strada nel centro storico di Busca.

Due saranno gli appuntamenti: il primo nel chiostro del Monastero cistercense di sant'Antonio, in frazione Monastero, e il secondo nel centro storico di Dronero.

"Sì di Venere" nasce da una storica collaborazione tra i Comuni di Caraglio Busca e Dronero con Santibriganti Teatro, nella creazione di una residenza teatrale artistica di territorio. Un progetto che vede inoltre il sostegno di Vivi Busca ed il contributo della Fondazione CRC

GLI SPETTACOLI A DRONERO

Sabato 24 giugno - frazione Monastero di Dronero. Presso il Chiostro Monastero Cistercense di Sant’Antonio, alle ore 21.30 The Loser, di e con Matteo Galbusera, uno spettacolo di clownerie e umorismo assurdo.

"Un solitario e frustrato impiegato delle poste passa le sue domeniche a pescare. E ogni domenica, mentre pesca sul fiume, riscopre se stesso e, ascoltando la radio, si immedesima in un tennista di successo e molti altri personaggi nonsense..."

The Loser è stato presentato nei più importanti festival internazionali di teatro di strada quali Aurillac Festival International de Theatre De Rue, Chalon Dans La Rue, TAC Valladolid, Fira Tarrega.

Venerdì 1 luglio - Dronero. In piazza Manuel di San Giovanni alle ore 21.30 Bubble Street Circus, un coinvolgente spettacolo di e con Juriy Longhi

"Frutto di una specializzazione in giocoleria, equilibrismo e di un continuo sperimentare dal vivo, Bubble Street Circus è uno show ad alta energia, in cui la freschezza ed il brio della spontaneità si fondono insieme alla sicurezza e alla maestria maturati in anni di esperienza. Il gioco di complicità ed empatia con gli spettatori e la ricerca del virtuosismo circense sono gli ingredienti di uno spettacolo effervescente e dinamico, capace di coinvolgere stupire e divertire."

Ad ingresso libero i due spettacoli sono rivolti a grandi e piccini. Serate emozionanti ed entusiasmanti, riconoscendo la preziosità dell'arte, di chi ha fatto di essa la sua professione.

Il programma completo su www.santibriganti.it.