Bra, torna la festa del quartiere Oltreferrovia, tra cibo, birra e musica

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, ritorna, sabato 25 giugno, la tradizionale festa del quartiere Oltreferrovia di Bra, che si terrà nell’area verde di via Rosselli. Fino al 2019, l’evento si teneva sabato e domenica, ma quest’anno "poiché il nuovo direttivo è stato eletto solamente lo scorso 13 aprile, e i tempi erano stretti, abbiamo deciso di ridurlo a un’unica giornata", spiega Mario Porello, presidente del comitato di quartiere. Il programma prevede cena al sacco, festa della birra e un concerto dell’orchestra "Alex e la sua band".

Per quarant’anni il comitato è stato presieduto da Cesare Agnelli, a cui da pochi mesi è subentrato Porello, insieme ai nuovi membri del consiglio direttivo, che durerà in carica per il triennio 2022-2025. Quest’ultimi sono Giovanni Coraglia (vicepresidente), Giuseppe Stra, Cinzia Tortore, Giovanna Capriolo, Pietro Ferrero e Agostino Strovegli (consiglieri); Cinzia Tortore assume anche il ruolo di segretaria, mentre Stefano Patrito è stato scelto come tesoriere. Il suo obiettivo è contribuire al benessere del quartiere "portando delle proposte all’Amministrazione e segnalando le problematicità", precisa Porello.