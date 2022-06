Tutto pronto, a Cuneo, per la cena benefica "Mille fiori nel piatto"

Torna nel salotto cittadino rappresentato da Via Roma la cena benefica che negli ultimi anni è divenuto appuntamento importante per la Città di Cuneo, nell’ambito dei festeggiamenti per la Madonna del Carmine. La cena proporrà in degustazione le preparazioni di alcuni piatti ideati da due giovani chef emergenti - Fabio Ingallinera del Nazionale di Vernante, fresco di stella Michelin 2022, e di Luca Politano dell'omonimo ristorante di Boves.



Se a questi chef è stata incaricata la creazione del menù, l'interpretazione verrà affidata ad una squadra coesa di colleghi cuoche e cuochi di Cuneo e delle valli, insieme ad alcuni rappresentanti dell'Associazione Cuochi Provincia Granda: Daniela Marchisio dell’Osteria Senza Fretta, Gino Pitanti dal Grill del Lovera di Cuneo, Andrea Audisio dal Ristorante Ruota Due di Valdieri, Alessandra Ingenetti dalla Locanda del Mulino di Valcasotto, Vladimir Daziano dal Ristorante Da Cek di Cuneo, Alessandro Garino dalla Locanda del Castelmagno di Pradleves, Graziella Canavese dal Ristorante Da Claudino di Gambasca, Monica Molineri dal Ristorante Aquila Nera di Monterosso Grana.



Il servizio e gli allestimenti dell’evento saranno a cura di Langa Catering coadiuvato da una delegazione dell'Associazione Italiana Sommellier.



"Vogliamoci bene" è il filo conduttore dell'edizione 2022 di questa cena benefica che riconduce a ideali di coesione e di collaborazione, ma anche al piacere di sapere che l'utile derivato dall'evento culinario sarà devoluto in favore dell’associazionismo che opera a sostegno dello sport accessibile, ovvero A.S.D. Amico Sport, A.S.D. Granda Waterpolo Ability e Associazione PASSO. Nel corso della cena saranno anche "battuti" all'asta due pettorali della Haute Route des Alpes - gara ciclistica d'altitudine che farà tappa a Cuneo domenica 22 agosto in arrivo da Nizza, per giungere alla fine del percorso a Mégève -, i cui proventi saranno anche devoluti alle associazioni citate.



Info e prenotazioni: Conitours tel. 0171.698749 – 0171.696206 – info@cuneoalps.it