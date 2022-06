L'estate perfetta? Quella in cui aprire il cuore a un'adozione

L’estate è ufficialmente iniziata da qualche giorno e il caldo e la siccità continuano a non darci tregua.

Per gli ospiti del canile di Alba, è una stagione difficile che potrebbe cambiare grazie a un’adozione.

Amici di Zampa oggi vi presenta dei gattini di appena due mesi in cerca di casa, come sempre la sterilizzazione futura è obbligatoria.



Janis è una cucciolona già sterilizzata, arrivata in canile con la sorella e il fratello che sono già stati adottati… lei sta ancora aspettando la sua occasione.



Fox è di taglia piccola, carattere dolcissimo e una passione smisurata per l’acqua! Aspetta una famiglia che lo accolga e se ne prenda cura.





Per informazioni e adozione:

Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale) Barbara 335 691647 - Paolo 347 5924197

Pagina Facebook: @amicidizampaAlba