Thor e Nuvola ringraziano per il dono speciale

FOSSANO - Nei giorni scorsi all’appello del Pinco Pallino hanno risposto in molte persone, ognuna secondo le proprie possibilità.

L’adozione non è ancora arrivata, ma intanto è stata donata una piscina più ampia per permettere a Thor e Nuvola di sguazzare più comodamente nell’acqua.

Non solo, adesso Thor in piscina può entrare anche con il suo inseparabile amico Kong!

Se qualcuno potesse regalare loro una vita di amore e libertà può conoscerli al Rifugio di Cussanio.



Rifugio Pinco Pallino

Loc. Cussanio 33, Fossano CN

Tel. 333/8990717 (Mok) - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it

Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club