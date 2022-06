Legno: il più antico combustibile del mondo

La drammatica situazione in Ucraina, l’impennata dei prezzi energetici e i timori per la continuità della fornitura di gas hanno confermato la necessità di guardare al futuro, con maggior attenzione al contributo che il settore produttivo delle biomasse legnose può fornire.

L’obiettivo da prefissare si otterrà solo riducendo la dipendenza energetica da altri Paesi, contrastando il caro energia e promuovendo lo sviluppo locale e la transazione energetica.

Per questo motivo è fondamentale promuovere lo sviluppo di imprese forestali moderne, migliorando i tassi di prelievo boschivi secondo il principio dell’utilizzo “a cascata” del materiale forestale, cioè assicurando priorità nella gerarchia d’uso dei prodotti legnosi; privilegiando il materiale per la falegnameria, per l’uso edilizio/industriale e a seguire la valorizzazione energetica.

Non deve esserci competizione tra il legno da destinare alla costruzione, all’arredamento e il settore energetico. Il materiale adatto alla prima finalizzazione ha un maggior valore di mercato mentre alla seconda sono destinati i sottoprodotti della gestione forestale.

L’uso sostenibile della risorsa legno, grazie alle filiere energetiche locali, può sostenere la crescita economica dei territori collocati nelle aree interne montane, in particolare dell’arco alpino e dell’Appennino. Inoltre, può ridurre in queste aree il tasso di dipendenza dalle fonti fossili, stimolare l’iniziativa economica e l’occupazione.

Alpiclima, in qualità di Agenzia e Servizio Tecnico Autorizzato operativo su tutta la provincia di Cuneo del marchio Froling (azienda leader nella produzione di generatori di calore a biomasse legnose, e punto di riferimento di qualità e sostenibilità tra tutti i suoi competitor), si ritiene affine alle tematiche trattate nel presente articolo, forte dell’esperienza ormai più che decennale nel settore dei generatori di calore a biomasse legnose.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet http://www.alpiclima.it/

L’azienda Alpiclima di Giuseppe Camaglio si trova a Mondovì, in viale Rimembranza 8/3.

Telefono 0174-551486 e 0174-42176

Fax 0174 47251