Biblioteca in gioco a Beinette

L’Associazione culturale AttivaMente è lieta di invitarvi, con il patrocinio del Comune di Beinette, alle serate di gioco da tavolo per ragazze e ragazzi dagli 11 anni in su. Un’occasione di incontro per giocare con i propri amici e conoscere nuove proposte di giochi da tavolo, grazie alla preziosa collaborazione dell’Accademia dei giocatori di Cuneo, che sarà presente in tutte le serate per far giocare e divertire i partecipanti.

Le serate di gioco si terranno presso il porticato della biblioteca (Via Gauberti, 15) mercoledì 6, 13 e 20 luglio 2022 dalle ore 20 alle ore 22. Nello stesso orario la biblioteca sarà aperta al pubblico e si potrà usufruire del servizio di prestito libri e dvd.

L’ingresso sarà libero e gratuito. Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail bibliotecabeinette@gmail.com o contattare lo 0171.384.857.