Cuneo, incendio in frazione San Benigno: praticamente cancellato un campo di grano

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi (venerdì 24 giugno), a Cuneo in frazione San Benigno.



Coinvolto un campo di grano nei pressi dell'azienda agricola "Il tiglio". Le fiamme si sono sviluppate rapidamente - anche grazie al vento - e, nonostante il celere intervento dei vigili del fuoco richiamati dalle tante segnalazioni degli automobilisti che hanno notato la grande colonna di fumo, hanno sostanzialmente eroso l'intera estensione del campo. L'intervento dei soccorsi ha però permesso di salvare un vicino frutteto.



Non si segnalano, per fortuna, feriti o coinvolti di sorta.



Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Cuneo e di Busca.