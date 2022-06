Moto contro furgone lungo la circonvallazione di Canale: due feriti in gravi condizioni

Emergenza 118 e Vigili del Fuoco sono stati impegnati questa mattina (venerdì 24 giugno) nel prestare soccorso a conducenti e passeggeri della motocicletta e del furgone coinvolti in un incidente verificatosi poco prima delle ore 9 lungo la Strada Regionale 20, appena fuori dall’abitato di Canale, all’altezza del Bar Base 190.



Nel sinistro sono rimasti feriti in modo serio conducente e passeggero della moto, entrambi elitrasportati in ospedale in codice di gravità rosso.





Articolo in aggiornamento.