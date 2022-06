Shopper personalizzate: strategia di marketing efficace e conveniente

Diventa sempre più impegnativo per pubblicizzare il proprio marchio o le proprie attività commerciali in un mercato più globalizzato e competitivo. Oggi, con l'aumento delle sponsorizzazioni sui principali social media pubblicitari sui motori di ricerca, così come altre strategie di marketing digitale che sono costose, tuttavia, alcuni strumenti funzionano bene in quanto sono economici e personalizzati per i clienti. La classica borsa dove sono riposti gli oggetti acquistati può essere utilizzata per promuovere qualsiasi cosa. Supponiamo che si tratti di saldi, sconti ed eventi, vacanze o ricorrenze di cui vale la pena approfittare in termini di valore commerciale. In tal caso, le buste personalizzate sono un metodo eccellente per aumentare la consapevolezza del marchio e attirare nuovi clienti. Un altro vantaggio degli shopper personalizzate è che possono essere acquistati online attraverso negozi specializzati come Wikabags (https://www.shopper-personalizzate.it/ ). Il marchio affidabile nel tuo paese, Wikabags, include, tra gli altri servizi, un facile processo di personalizzazione che produce le buste Made in Italy più autentiche.

Perché acquistare shopper personalizzati?

Numerosi studi di ricerca mostrano che i cervelli umani sono una risorsa straordinaria per la memorizzazione di immagini. Se aggiungi un'immagine a uno slogan pubblicitario, il cervello può essere insegnato e conservare circa il 70% del materiale che ha visto in tre giorni. Non è un caso che il mondo del marketing abbia utilizzato le immagini per catturare l'attenzione delle persone. Indipendentemente dal tipo di attività, l'acquisto di buste di carta ti consente di sfruttare la capacità delle immagini di attirare l'attenzione dei passanti e incorporare permanentemente il marchio nella loro mente. Il mercato delle borse shopper ha visto un cambiamento significativo. Non sono semplici shopper con loghi sopra, ma borse che possono essere personalizzate con grafiche adatte al business o al brand. Poiché le buste sono elementi cruciali per qualsiasi azienda, è meglio concentrarsi su un'esperienza di acquisto su misura invece di accontentarsi di soluzioni generiche che non sono efficaci quando si tratta di marketing e promozione.

Shopping bag personalizzate: pubblicità itinerante low budget

Attualmente, gli annunci online sono sicuramente più conosciuti degli annunci offline. Tuttavia, va notato che le spese dei primi non sono sempre a disposizione di tutti. Per far fronte alla crisi, diverse attività devono ridurre i costi nella fase post-pandemia. Un shopper personalizzate è meno costoso del budget necessario per la pubblicità su Internet (annunci su Google o post a pagamento su Facebook e Instagram e altri). Un altro aspetto da considerare è che i sacchetti di carta o tessuto non tessuto possono essere utilizzati più volte dopo l'acquisto. Sono perfetti per portare pranzi al lavoro e documenti o fare la spesa. Gli shopper personalizzate viaggiano in molti luoghi diversi. Se attraenti, potrebbero catturare l'attenzione dei passanti e imprimere permanentemente il marchio che vedono nelle loro menti. Un potenziale enorme richiede budget ridotti rispetto ad una campagna online o se sei nel settore del marketing offline e le spese per creare e affiggere locandine pubblicitarie.

Cos'è la personalizzazione delle buste personalizzate?

Le borse shopper possono essere personalizzate scegliendo il design che la borsa metterà in mostra. In questo caso, l'acquirente può selezionare la forma e le dimensioni dell' shopper personalizzate e lo stile della maniglia e aggiungere il design che verrà stampato sulla busta. Il risultato è un prodotto su misura che si adatta perfettamente alle esigenze di chi lo acquisterà, nonché alle caratteristiche degli articoli che andranno a contenere. I negozi di design, ad esempio, sono attratti da shopper in carta goffrata importanti e durevoli che hanno stili raffinati e sofisticati e manici satinati. Gli erboristi cercano sacchetti di carta riciclata con manici piatti. Ci sono esigenze che i sacchetti standard e preconfezionati non sono in grado di soddisfare.

Nuovi materiali e il ritorno in auge dei sacchetti di carta

Dal 1 gennaio 2018, il Parlamento Europeo ha vietato l'uso di sacchetti di plastica per fermare e limitare i danni ambientali causati da questo prodotto. Le alternative più popolari ed efficienti disponibili fino ad oggi sono le borse della spesa in TNT (tessuto non tessuto) e le borse della spesa di carta. Il primo TNT è un materiale innovativo che offre una resistenza superiore all'usura e al peso. Sembrano delle vere borse e possono essere usate come regali o gadget per clienti e fornitori. Per fortuna, dopo molti decenni di utilizzo della plastica, sono tornati ai nostri I nostri sacchetti di carta, dato che, non dimentichiamo, quei primi sacchetti composti da cartone o carta. Nell'era dei sacchetti senza plastica, questa è l'opzione ideale. Le borse della spesa personalizzate in carta sono realizzate con fibre naturali e sono resistenti e riciclabili. Ci sono molte caratteristiche differenti della carta; l'acquisto di borse della spesa personalizzate realizzate con carta riciclata è preferibile per ridurre al minimo l'impatto ambientale e aumentare la scelta.

Borse per la spesa online personalizzate

Acquistare online borse della spesa personalizzate come ti aspetteresti è la soluzione più efficiente. È importante scegliere un'azienda specializzata in questo campo che offra la possibilità di personalizzare la tua esperienza di acquisto. Non basta garantire prodotti certificati e di alta qualità ma puntare sui metodi di stampa al top. La personalizzazione deve essere semplice e facile da usare e i vantaggi delle shopping bag disponibili devono essere comunicati in modo chiaro e conciso. Il miglior consiglio per questa istanza è quello di selezionare aziende e professionisti che producono 100 prodotti 100% Made in Italy e investono continuamente nelle più moderne piattaforme digitali.

Un'altra cosa a cui pensare riguarda la sicurezza del pagamento via internet e la possibilità di tracciare la spedizione. Per le varie opzioni di pagamento disponibili, si consiglia di utilizzare PayPal. È tra i più sicuri e offre un'eccellente assistenza clienti che può essere utile, soprattutto quando si effettuano acquisti online.