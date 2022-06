A Cherasco il 4 luglio torna la tradizionale festa-picnic della Sibla

Dopo l’interruzione di due anni dovuta al Covid, torna in questa torrida estate 2022 la tradizione festa popolare della Sibla. L’appuntamento sarà unicamente lunedì 4 luglio a partire dalle ore 19.30 in piazza Giovanni Paolo II. Come tradizione che si rispetta al lunedì c’è il picnic della Sibla.

Per chi non lo sapesse nella grande piazza nei pressi della caserma dei Carabinieri saranno allestiti tavoli per tutti i prenotati che dovranno portarsi piatti freddi come in un picnic, inoltre saranno offerte dal comitato organizzatore le penne della Sibla. È previsto il servizio bar. A seguire tutti ad ascoltare e divertirsi con i “Tutta Fuffa”, il duo dietro la consolle che fa ballare.

