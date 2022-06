Al via il Festival dei Saraceni di Pamparato: un'edizione diffusa che coinvolgerà tutto il monregalese

E' stato presentato questa mattina, venerdì 24 giugno, a Mondovì Piazza, lo storico Festival dei Saraceni di Pamparato, organizzato dalla Fondazione Academia Montis Regalis di Mondovì in collaborazione con il Comune di Pamparato.

Il 2022 segna con successo il traguardo della 55esima edizione dell'evento che, in un format nuovo, coinvolgerà non solo Pamparato ma tutto il monregalese.

"Siamo lieti di celebrare con voi un traguardo cronologico importante e per nulla scontato, specialmente alla luce dei molteplici cambiamenti intercorsi nella società in oltre mezzo secolo storia e del recente susseguirsi di criticità che hanno colpito, ancor più duramente di altri settori, il mondo dello spettacolo." - ha spiegato il presidente della Fondazione AMR, Fabrizio Berta - "Nonostante tutto, il Festival dei Saraceni di Pamparato si conferma uno stabile e importante presidio culturale della provincia cuneese, assai apprezzato dalla popolazione del territorio e dai molti turisti che vi transitano nei mesi estivi".

Erano presenti il consigliere della Fondazione CRC Massimo Gula, Il sindaco del Comune di Mondovì Luca Robald con l'assessore alla Cultura Francesco Botto, Il vice Sindaco del comune di Pamparato Andrea Giaccone, l'assessore del comune di Garessio Pierandrea Camelia, il direttore Artistico della Fondazione Academia Montis Regalis. Maurizio Fornero, la presidente degli Amici dell’Accademia Montis Regalis Claudia Carbone Rozio

Il ricco e vario cartellone riassume un progetto che da un lato ricalca l'idea originale di una rassegna basata sul meraviglioso patrimonio musicale antico e barocco, dall'altro si apre a proposte eterogenee, volte a incuriosire il pubblico: ci saranno infatti occasioni di commistioni con danza, poesia, teatro ed il circo.

"L'Academia si è posta l'obiettivo di rilanciare, dopo le difficoltà causate dalla pandemia, una nutrita partecipazione di pubblico utilizzando, oltre le sedi già note al pubblico come l'Oratorio Santa Croce (Sala Ghislieri) di Mondovì e la Cattedrale di San Donato, location alternative ma di grande prestigio come la suggestiva Reggia Sabauda di Val Casotto, di proprietà della Regione Piemonte e riaperta al pubblico dopo diversi anni di chiusura, il Castello di Mombasiglio ed il Castello di Pamparato." - ha spiegato Maurizio Fornero - "Il medesimo desiderio di favorire un esteso accoglimento della proposta artistica ha guidato la scelta di manterere un costo sempre accessibile della biglietteria, accanto a una non trascurabile quota di eventi gratuiti."

Sull'onda del Festival, si è creata in questi anni fra l'Academia Montis Regalis e il Comune di Pamparato una forte e produttiva sinergia, che ha coinvolto partner come la Scuola Comunale di Musica di Mondovì e le altre realtà didattiche di base gestite dall'Academia. Ciò ha permesso di inserire nel calendario estivo di Pamparato una serie di corsi e seminari a più livelli, con un susseguirsi di gruppi di bambini, adolescenti e giovani, guidati da docenti di chiara fama.

Tutto questo è possibile grazie alla disponibilità delle istituzioni pubbliche, alla lungimiranza degli enti e delle fondazioni e al sostegno dei partner privati: in un clima di serena fiducia si è creato un esemplare circolo virtuoso che promuove cultura, arte e bellezza a beneficio della collettività.

Un progetto che quest'anno vede la partenza del Festival da Mondovì, e che mira ad ampliarsi in un ottica di collaborazione con tutti i comuni e le associazioni del territorio proprio per "fare rete e promozione del monregalese com eun tutt'uno", come hanno evidenziato Giaccone, Robaldo e Gula.

INFO E BIGLIETTI

Ingresso concerti 5 euro (esclusi quelli al Castello di Casotto Euro 15- ridotto Amici dell'Academia 10)

Concerti a ingresso libero ove indicato.

Per info, prevendite visitare il sito Festival dei Saraceni



IL PROGRAMMA

Il primo appuntamento sarà il 2 luglio con l'unica ma significativa tappa della programmazione 2022 nella sede dell'Academia Montis Regalis a Mondovì: l'acustica straordinaria di Sala Ghislieri sarà al servizio della Theresia Orchestra, compagine di oltre 20 elementi, la quale, con la direzione di Vanni Moretto, farà apprezzare le Sinfonie di Ernst Eichner, pagine risalenti agli anni Settanta del XVIII secolo e davvero

poco note.

Si prosegue a Pamparato, sabato 9 luglio, prima al Salone del Castello con un progetto di Eleonora Briatore legato alla figura di Maria Maddalena e quindi, all'Oratorio di Sant'Antonio, dove il 16 l'ensemble guidato dall'eclettico chitarrista Roberto Porroni inaugurerà le proposte crossover, mentre il 18 si ritornerà al tempo di Mozart con il flauto di Ubaldo Rosso in dialogo con un trio d'archi. Il genio salisburghese sarà ancora protagonista nell'esibizione finale del Summer Camp, che coinvolgerà bambini e asolescenti in un divertente piece musicale e teatrale.

Merita inoltre una segnalazione l'appuntamento di giovedì 21 luglio che riunirà al Salone Consiliare i docenti del corso di Avviamento alla musica barocca, altro importante progetto didattico che anno dopo anno si sta affermando nell'estate pamparatese.

Due giorni dopo, sabato 23, sarà invece l'Ensemble vocale e strumentale dell'Istituto

"S. Cordero di Pamparato", convocato all'Oratorio di Sant'Antonio a proseguire il discorso con pubblico sulla musica di Bach e colleghi.



Il pomeriggio di domenica 24 ci si sposta invece nella Chiesa di San Biagio, che domina il centro di Pamparato, per accogliere due affermate formazioni vocali piemontesi - il Sicut Lilium e la Corale "Città di Carignano" - ospitate nell'ambito del programma Iter Vocis dell'Associazione Cori Piemontesi.

Il mese di agosto si apre con il primo dei quattro eventi presso il suggestivo Castello Reale di Casotto, in programma giovedì 4 alle ore 18.00 con gli artisti del Cirko Vertigo chiamati a stupire il pubblico con uno spettacolo dall'eloquente titolo

"Vertigine di Giulietta".

Si tornerà a Casotto, sempre di giovedì pomeriggio: I'11 agosto 2022 con l'Orchestra Classica di Alessandria in un viaggio fra Barocco e Classicismo; il giorno 18 con il popolarissimo vocalist Gegé Telesforo e i suoi musicisti; il 25 con le Sonate cembalistiche di Scarlatti, interpretate da Maurizio Fornero, sulle quali si innesterà un raffinato progetto coreografico curato da Giovanni Di Cicco e Maria Paola Viano

La sera di sabato 6 agosto 2022 nel Cortile del Castello di Pamparato risuoneranno le note e le parole dei cantautori in un cammino fra storia e presente che vedrà impegnato il cantante monregalese Paolo Tarolli con un quartetto di musicisti.

Il nostro tour fra prestigiose reggie storiche approderà domenica 28 agosto alle ore 17.00 al Castello di Mombasiglio, dove affermati maestri e giovani talenti si esibiranno insieme a conclusione di Orchestrando, il più avanzato fra i corsi estivi di Pamparato. L'appuntamento chiuderà inoltre l'intero programma di un Festival sempre più ricco e al passo con i tempi.

IL CALENDARIO

Mondovi, Sala Ghisieri

Sabato 2 luglio 2022, ore 21

Il mondo sinfonico di Ernst Eichner

Theresia Orchestra

Direttore Vanni Moretto



Pamparato, Salone Consiliare del Castello

Sabato 9 luglio 2022, ore 17.30

Maria Maddalena fra musica e arte

Conferenza-concerto con Eleonora Briatore





Pamparato, Oratorio di Sant'Antonio

Giovedì 14 luglio 2022, ore 21

Classic and/in Jazz

Roberto Porroni chitarra

Max Aloe fisarmonica

Tommy Bradascio batteria





Pamparato, Oratorio di Sant'Antonio

Sabato 16 luglio 2022, ore 21

I Quartetti con il flauto di W. A. Mozart

Ubaldo Rosso flauto

Enrico Groppo violino

Yulia Verbitskaya viola

Milena Punzi Anfossi violoncello





Pamparato, Piazza Marconi INGRESSO LIBERO

Domenica 17 luglio 2022, ore 16

Die Zauberflöte

Operina musicale tratta da Il flauto magico di W.A. Mozart

Allievi del Summer Camp 2022

Regia di Maria Paola Viano





Pamparato, Salone Consiliare del Castello

Giovedì 21 luglio 2022, ore 21

Sonate e Cantate del Settecento europeo

Concerto dei docenti del corso di Avviamento alla musica barocca





Pamparato, Oratorio di Sant'Antonio INGRESSO LIBERO

Sabato 23 luglio 2022, ore 21.00

A Baroque Feast

Ensemble vocale e strumentale dell'Istituto "'S. Cordero di Pamparato"





Pamparato, Chiesa di San Biagio INGRESSO LIBERO

Domenica 24 luglio 2022, ore 17

Iter Vocis

Ensemble vocale Sicut Lilium

Direttore Livio Cavallo

Corale "Città di Carignano"

Direttore Ettore Galvagno





Castello Reale di Casotto

Giovedì 4 agosto 2022, ore 18

Vertigine di Giulietta

Fondazione Cirko Vertigo





Pamparato, Cortile del Castello INGRESSO LIBERO

Sabato 6 agosto 2022, ore 21

Cantautori italiani di ieri ed oggi

Andrea Griffone tastiere

Claudio Bozzolasco chitarre

Luca Michelotti batteria

Edoardo Sciandra basso

Paolo Tarolli voce





Pamparato, Oratorio di Sant'Antonio

Martedì 9 agosto 2022, ore 21.00

Il canto oltre le frontiere

Musica popolare della Provenza

Visibilium Consort





Castello Reale di Casotto

Giovedì 11 agosto 2022, ore 18

Fra Barocco e Classicismo

Orchestra Classica di Alessandria

Castello Reale di Casotto

Giovedì 18 agosto 2022, ore 18

Impossible/Tour

Gegè Telesforo Quartet





Castello Reale di Casotto

Giovedì 25 agosto, ore 18

Domenico Scarlatti: Sonate per cembalo

DEOS Danse Ensemble - Opera Studio

Maurizio Fornero clavicembalo

Coreografie di Giovanni Di Cicco

Drammaturgia di Maria Paola Viano

Castello di Mombasiglio INGRESSO LIBERO

Domenica 28 agosto 2022, ore 17

Concerto di fine estate

Orchestra di docenti e allievi del corso Orchestrando









CORSI ESTIVI



Summer Camp di Pamparato

Music Education Week

11-17 luglio 2022

Il Summer Camp di Pamparato è rivolto a tutti i bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni di età che hanno piacere di passare una settimana divertendosi con la musica attraverso lezioni, laboratori e attività d'insieme corali e strumentali, ma anche momenti di svago e di gioco. Il programma didattico ha l'obiettivo di formare chi non ha alcuna esperienza con un corso di introduzione alla musica e di avvicinamento agli strumenti musicali e parallelamente di offrire ai giovani studenti efficaci strategie per consolidare il livello di preparazione acquisito durante l'anno scolastico, dando spazio alle attività di gruppo quali l'orchestra, il canto corale per bambini e gli ensemble cameristici e vocali. L'offerta formativa sarà arricchita da coinvolgenti sessioni dedicate al teatro musicale e alla presenza sul palcoscenico. Durante la settimana ci sarà la possibilità di fare un'interessante esperienza con gli strumenti antichi (clavicembali, flauti storici,

violino e violoncello barocco, tiorba e chitarrone). Saranno inoltre organizzati momenti di gioco, attività sportive e alcune escursioni a cura del nostro staff.

Docenti Gabriel Arneodo, Pianoforte Stefano Cometto, Violino Corrado Cordova, Chitarra Maurizio Fornero, Vocalità e Coro voci bianche Stefano Pellegrino, Violoncello Diego Marangon, Flauto Rebecca Mellano, Arpa Maria Paola Viano, Recitazione per il teatro musicale

Corso di avvicinamento alla musica barocca

18-24 luglio 2022

Il corso, aperto a tutti coloro che studiano canto o strumento, attraverso l'approfondimento di repertori corali, cameristici ed orchestrali del periodo antico e barocco, ha l'obiettivo di far comprendere le modalità basilari e interpretative del periodo, accrescendo culturalmente e criticamente i giovani musicisti. Il progetto didattico include inoltre la possibilità di fare un'interessante esperienza diretta con strumenti antichi quali il clavicembalo, i flauti storici, il violino e il violoncello barocchi.In accordo con i docenti, verrà scelta e preparata un'opera di un autore barocco che, al termine del percorso, verrà presentata in un saggio aperto al pubblico. Docenti: Chiara Albanese, Canto barocco e Vocalità corale Giulio De Felice e Paolo Dal Moro, Flauto traversiere, Flauto dolce e Assieme fiati Francesco Bergamini, Violino barocco, Viola barocca e Musica d'assieme Gioele Gusberti, Violoncello barocco Elisa La Marca, Chitarrone, Tiorba e Liuto Maurizio Fornero, Organo, Clavicembalo, Musica 'assieme e Direzione del corso





Orchestrando

I corsi di fine estate a Pamparato

Il edizione, 22-28 agosto 2022

Dal 1995 Violino di spalla dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Roberto Ranfaldi ha suonato con alcuni fra i più grandi direttori contemporanei. Sarà affiancato da un trio di interpreti e docenti che offrirà un livello professionale e didattico di alto profilo. La Fondazione Academia Monti Regalis di Mondoviospita questo progetto con la collaborazione di docenti provenienti dalle eccellenze tra le Istituzioni musicali italiane, rinomati didatti, importanti concertisti e prime parti in orchestre di eccezione. Nel corso della settimana saranno effettuate lezioni individuali di strumento e attività di laboratorio orchestrale. Si avrà la possibilità di prodursi davanti a un pubblico e i migliori allievi selezionati potranno esibirsi, a fine corso, come solisti accompagnati dall'Orchestra preparata dagli insegnanti. La compartecipazione di studenti di tutte le età permetterà ai più piccoli di confrontarsi con coloro che già affrontano un percorso impegnativo.

Docenti: Roberto Ranfaldi, Violino e Laboratorio orchestrale Massimo Barbierato, Violino Andrea Cavuoto, Violoncello Paolo Borsarelli, Contrabbasso



Laboratorio d'opera

I edizione, 31 agosto-4 settembre 2022

In coda alla programmazione ma prima dell'inizio del nuovo anno scolastico l'Academia Montis Regalis organizza un laboratorio intensivo di 5 giorni dedicato al mondo dell'opera e, in generale, al teatro musicale. Quest'anno si lavorerà in particolare su Eloyse, opera di Karl Jenkins, compositore statunitense contemporaneo, la quale verrà rappresentata in autunno presso il Teatro Alfieri di Asti in un progetto che coinvolge l'Accademia Albertina di Torino.

Docenti Maria Paola Viano, Regista Maurizio Fornero, Direttore musicale Simonetta Steffenino, Maestro collaboratore.