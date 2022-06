Nei venerdì di luglio Alba torna ad animarsi con le serate musicali di "Back to the Fridays"

La ripartenza cittadina passa dalla voglia di divertirsi a suon di musica nei locali di Alba e lo dimostra una nuova importante iniziativa che animerà il centro storico nei quattro venerdì del mese di luglio.

Parafrasando il noto titolo di un celebre film, “Ritorno al futuro” di Robert Zemeckis, ecco la rassegna dal titolo "Back to the fridays", vale a dire un ritorno alla socialità e al sano divertimento, attraverso la manifestazione che si svolgerà nei venerdì 8, 15, 22 e 29 luglio.

A dare man forte al Comune di Alba e all'Associazione Commercianti Albesi, che ne sono i promotori, saranno i pubblici esercizi che stanno aderendo all'evento proprio in questi giorni - il cui elenco sarà diffuso prossimamente - e che proporranno venerdì musicali rivolti soprattutto ai giovani ma non solo, accompagnate da momenti conviviali gourmet, per un ritorno alla normalità in un clima di festa ed entusiasmo nel rispetto della sicurezza generale.

«Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa – sottolineano il sindaco di Alba Carlo Bo e l'assessore al Turismo Emanuele Bolla -, che costituisce un ulteriore segnale di ripartenza e un nuovo tassello aggiunto all'animazione albese in continuità con l'offerta del territorio, capace di generare ricadute positive anche sul comparto del commercio».

«Un valore aggiunto per l'estate ad Alba, sia per i frequentatori abituali, sia per i turisti che sono tornati numerosi sulle nostre colline – è il pensiero del direttore Aca Fabrizio Pace e della referente dei locali pubblici del centro storico albese, Mariuccia Assola -. I pubblici esercizi sono da sempre pronti ad impegnarsi per la riuscita degli eventi, nell'interesse collettivo di un ambiente vivace e attraente».