Confcommercio Cuneo e tabUi insieme per potenziare la digitalizzazione delle aziende

Giovedì 23 giugno, la sede di Confcommercio Cuneo ha ospitato l’incontro tra Luca Chiapella, presidente dell’ente, e Giorgio Proglio, ideatore dell’app tabUi, per la sottoscrizione dell’accordo-quadro volto a rispondere all’esigenza delle imprese locali di promuoversi nel mondo digitale grazie a nuovi strumenti.

L’iniziativa fa parte del processo di digitalizzazione che l’Ascom rivolge alle imprese, in particolare ai Distretti del Commercio, per sostenere le attività commerciali con un’integrazione tra vetrina fisica e virtuale. TabUi è l’innovativa applicazione che fornisce all’utente informazioni su luoghi da vedere, arte, cultura, ristorazione, attività sportive, percorsi, con l’ausilio della realtà aumentata.

L’accordo prevede la presenza gratuita all’interno dell’app per tutte le attività commerciali che fanno parte del Distretto Urbano del Commercio di Cuneo, Busca e Borgo San Dalmazzo e dei Distretti diffusi di Caraglio e Dronero, di cui Confcommercio Cuneo è partner istituzionale riconosciuto e la messa a disposizione di servizi integrativi a condizioni agevolate per le aziende associate.

“Il nostro rapporto con tabUi non è nuovo, già nel primo lockdown avevamo promosso questa app nel plafond degli strumenti utili per il delivery e la somministrazione a favore delle nostre aziende associate – racconta Marco Manfrinato, direttore di Confcommercio Cuneo - Ora torniamo a collaborare perché il nostro territorio, e in particolare le imprese inserite nei Distretti Urbani e Diffusi del Commercio, hanno la necessità di strumenti che permettano di inserirsi nel mondo digitale. Capita spesso che le imprese che vogliono presentarsi al mondo dell’online lo facciano con un esborso importante di denaro, senza però raggiungere sempre l’obiettivo: grazie a tabUi vogliamo invitarle ad un’azione promozionale che individui e valorizzi le peculiarità del territorio”.

“Oggi con soddisfazione firmiamo un accordo importante, nell’ottica di una spinta tecnologica e digitale che Confcommercio porta avanti da anni a beneficio degli associati – dichiara Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Cuneo - Anche a causa della pandemia, stiamo vivendo un’accelerazione importante di quelli che sono gli strumenti digitali. TabUi è un’app molto nota e il suo creatore, Giorgio Proglio, è un vulcano di idee che sta accompagnando il nostro territorio nella spinta alla digitalizzazione. L’accordo con tabUi è dunque un processo naturale per valorizzare il territorio, esattamente come fa Confcommercio”.

“Come il cane da tartufo (in albese “tabui”) che cerca la perla delle Langhe ovvero il tartufo bianco, l’app tabUi è il cane digitale che cerca luoghi unici, mappando il territorio, prima piemontese, poi nazionale e, oggi, internazionale – spiega Giorgio Proglio, ideatore di tabUi – Siamo felici di portare a bordo le aziende associate a Confcommercio per promuoverle e contribuire alla loro digitalizzazione e promozione”.