Dronero, la 9ª edizione di "Sì di Venere" prosegue con la giocoleria e l'equilibrismo di "Bubble Street Cirkus"

Alla nona edizione di Teatri D’Estate, “Sì di Venere”, una serie di serate a ingresso libero dedicate al Teatro Strada, dal 24 giugno al 29 luglio nei comuni di Busca e Dronero.

Appuntamento di Santibriganti Teatro in una collaborazione con i Comuni di Busca e di Dronero, Vivi Busca e con il contributo della Fondazione CRC.

Il secondo appuntamento di quest’anno sarà il 1° luglio ore 21.30 con “Bubble Street Cirkus”, di e con Juriy Longhi a Dronero in Piazza Manuel di San Giovanni.

Frutto di una specializzazione in giocoleria, equilibrismo e di un continuo sperimentare dal vivo, Bubble Street Circus è uno show ad alta energia, in cui la freschezza ed il brio della spontaneità si fondono insieme alla sicurezza e alla maestria maturati in anni di esperienza. ù

Il gioco di complicità ed empatia con gli spettatori e la ricerca del virtuosismo circense sono gli ingredienti di uno spettacolo effervescente e dinamico, capace di coinvolgere stupire e divertire.

Il programma completo su www.santibriganti.it

SÍ DI VENERE vi aspetta per passare un’estate insieme con i grandi artisti della strada!