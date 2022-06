Torna "Bra Mon Amour": tra musica e cocktail, si celebra il traguardo della decima edizione

Dopo due anni di pausa per i motivi che tutti noi sappiamo, torna "Bra Mon Amour" che nell’occasione celebra il traguardo della decima edizione.

La formula è quella di sempre – buona musica, buoni cocktail, street food da urlo e ingresso rigorosamente gratuito – ma quest’anno la novità è grossa e non vediamo l’ora di sperimentarla: dalla Zizzola si scende un po’ più al fresco ai Giardini del Belvedere, meno sterminati, ma più romantici, intimi, che abbiamo giudicato, insieme al Comune di Bra, forse più adatti a una ripartenza, nel cuore della città.

L’edizione di quest’anno, proprio nello spirito di una rinnovata voglia di stare insieme con quello che ci è piaciuto di più in passato, è una sorta di Bignami delle edizioni precedenti, con i nostri migliori cavalli di battaglia nel corso di un lungo week end che s’inaugura già in giovedì con il Karaoke Tour di Cimini, e poi scorre con grandi classici quali Bandakadabra, Gemelli del Gol, Balestrieri, Tuttafuffa, Ti Amo, con alcune succose novità come i The Follis e la piccola rassegna di “Morto dal vivo”: l'unico show in cui i grandi artisti vivi cantano le canzoni degli artisti morti ma mai viceversa.

A corredo, il consueto armamentario enogastronomico, già pronto a soddisfarvi fin dall'apertura cancelli delle 18,00, con Schiacciala e le sue squisite schiacciate (nonché il Lampredotto), Binario 9 3/4 con i suoi burger, Stabrau con le sue birre autoctone nonché panini (anche veg) e assortiti fritti, e infine il Caffè Boglione, con un ricco armamentario di birre e cocktail appositamente studiati per l’occasione.

Programma:

Giovedì 7 luglio: h.18,00/24,00 h. 18,00 Diretta Radio Braontherocksh. 22,00 Cimini - Karaoke Tour LIVE

Venerdì 8 luglio: h.18,00/01,00 h. 18,00 Diretta Radio Braontherocks h. 21,00 Gemelli del Gol LIVE h. 22,00 The Follis LIVE h. 23,00 Tuttafuffa DJ SET

Sabato 9 luglio: h.18,00/01,00 h. 18,00 Diretta Radio Braontherocks h. 20,00 Morto dal vivo: Liana Marino canta Pino Daniele LIVE h. 21,00 Gerardo Balestrieri LIVE h. 22,00 Bandakadabra LIVE h. 23,30 Radio Braontherocks Dj Set

Domenica 10 luglio: h.18,00/24,00 h. 18,00 Diretta Radio Braontherocks h. 20,30 Morto dal vivo: Puso canta Rino Gaetano LIVE h. 21.30 Morto dal vivo: Nicolò Protto canta John Lennon LIVE h. 22,30 TI AMO la festa IT-POP DJ SET

More info: Comune di Bra, Ufficio Turistico, tel. 0172 430185

turismo@comune.bra.cn.it

info@caffeboglione.it

tel. 3299079186