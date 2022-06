Ettore Grosso: «Domenica a Cuneo votiamo per Patrizia Manassero»

E’ conto alla rovescia in vista della nuova tornata elettorale che domenica 26 giugno vedrà i cuneesi chiamati alla urne per decretare chi governerà il capoluogo provinciale nei prossimi cinque anni.



«Fino a una decina di giorni fa – spiega Ettore Rosso, candidato al Consiglio comunale di "Centro per Cuneo", lista parte della coalizione a sostegno di Patrizia Manassero – usavo il condizionale quando affermavo che mi sarebbe piaciuto costruire un maggior dialogo tra gli amministratori, le frazioni e i comitati di quartiere, una soluzione per instaurare un proficuo clima d’ascolto in cui si possano identificare davvero i reali problemi di tutto il territorio comunale. Adesso, grazie alle 207 persone che mi hanno dato fiducia, le possibilità che tutto questo si concretizzi sono molto alte. Domenica 26 andiamo tutti a votare e diamo fiducia a Patrizia Manassero!».



Continua Grosso: “Sono ancora tanti i lavori da fare, in tutte le frazioni anche se ovviamente in ‘quantità’ differente. Come i collegamenti ciclabili, che in alcuni casi mancano del tutto, l’importanza e lo sviluppo dei parcheggi di testata e la sicurezza per automobilisti, ciclisti e pedoni: da Borgo San Giuseppe è difficile raggiungere a piedi o in bici il Conad locale in sicurezza e frazioni come Spinetta mancano di sistemi di contenimento della velocità degli automobilisti. Sono interventi spesso piccoli, che si possono affrontare senza spese particolarmente ingenti come già in diversi casi è stato fatto. Ma l’attenzione alla sicurezza e alla maggior vivibilità e accessibilità delle frazioni deve rimanere sempre alta. Domenica 26 andiamo tutti a votare e diamo fiducia a Patrizia Manassero!».