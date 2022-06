Judo: Brizio e Penone conseguono l’abilitazione FISDIR

I maestri Alessandro Brizio (ASD Judo Mondovì) e Diego Penone (ASD Judo Valle Maira) sono i primi due tecnici con abilitazione FISDIR della Provincia di Cuneo.

Mesi di preparazione, e studio, hanno contraddistinto il percorso concluso con successo lo scorso 21 giugno, al palazzetto olimpico Fijlkam di Ostia. La FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) viene costituita il 22 febbraio 2009, mentre il protocollo di intesa con la Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) risale al 26 ottobre 2019.

Tre sono i principi cardine dell’attività FISDIR: la possibilità di una pratica sportiva ‘normalizzata’, con opportunità di confronto in ambito sportivo; la capacità di recepire i regolamenti ed adattarli alle necessità dei singoli; lo sport, vissuto attraverso inclusione e integrazione, per favorire la completa autonomia dell’atleta.

La filosofia FISDIR si basa sul concetto di “pratica sportiva normalizzata” nella convinzione che lo sport migliora la qualità della vita ed è in grado, quando praticato osservando le regole, di esaltare le capacità individuali di ogni singola persona.

In quest’ottica, le persone con disabilità intellettiva e relazionale non sono persone più “speciali” ma individui con specifiche necessità. Ed è per rispondere a questi bisogni che Alessandro e Diego hanno scelto di fornire, anche a livello provinciale, nuove e peculiari figure di riferimento.

Congratulazioni ai due maestri ed un sincero augurio perché la ricerca della via, tipica di ogni judoka, si realizzi, oltre che nel rispetto di se stessi e dell’avversario, in particolar modo sull’inclusione totale.