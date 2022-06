Limone Piemonte: Cro Wild Trail, 90 km di corsa tra montagna e mare fino a Ventimiglia

Inaugura il cartellone eventi di luglio a Limone Piemonte il Cro Wild Trail, gara di corsa podistica in montagna di 90 km lungo lo spartiacque tra Italia e Francia, che si terrà venerdì 1° e sabato 2 luglio.

Nuovo percorso per la competizione, che prende il nome da “Cro Magnon”, denominazione che identifica gli uomini preistorici che abitavano le pianure piemontesi e le coste liguri, e che per l’occasione diventa “wild”.

Si tratta dell’unico trail nel panorama internazionale a portare gli atleti dalla montagna al mare, offrendo loro un’esperienza irripetibile, con passaggio dai panorami montani caratterizzati dalla tipica vegetazione d’alta quota, per arrivare ai contorni decisamente mediterranei a mano a mano che ci si avvicina al mare.Il percorso prevede un dislivello positivo di 4.840 metri e segue parallelamente l'Alta Via del Sale con partenza da Limone e proseguimento verso Tenda, La Brigue, Saorge, Breil, Olivetta San Michele, Airole ed arrivo al mare di Ventimiglia.

È prevista anche una variante, il Mini Cro Trail, che si svolge su una distanza di 20 km e 1.200 metri di dislivello positivo, con partenza da Airole, nell’entroterra ligure, e arrivo sulla spiaggia di Ventimiglia, seguendo l’ultimo tratto della competizione ufficiale.La gara, giunta alla 18esima edizione, è riservata ad atleti italiani e stranieri, muniti di certificato medico agonistico in corso di validità. Dal 2019 il Cro Trail è completamente plastic free, nell’ottica di favorire un approccio sostenibile delle competizioni sportive outdoor.

Info e iscrizioni: www.crotrail.com

Domenica 3 luglio alle 17.30 nel centro storico ci sarà lo stage di ballo “Marathon for Ucraina”, a cura delle insegnanti di fitness Stefania Sarale, Sara Terazzi, Valentina Rizzi e Babi Fabbri, che coinvolgeranno il pubblico con dimostrazioni di varie discipline, tra cui zumba, pilates e hip hop. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore dei profughi ucraini. Info e prenotazioni: 340.1034404 (Baba). Di seguito i prossimi eventi in programma a Limone.

Martedì 5 luglio al bar Zona Verde appuntamento per cena e musica live in collaborazione con Toni e Ciccio. Info e prenotazioni: 366.3381243.

Giovedì 7 luglio ci sarà la prima escursione geologica al Colle di Tenda a cura dell’accompagnatore naturalistico Enrico Collo. Prenotazioni online sul sito www.limoneturismo.it. Si ricorda da sabato 2 luglio al 31 agosto la seggiovia Cabanaira resterà aperta tutti i giorni.

La telecabina Severino Bottero, invece, aprirà nel weekend del 23-24 luglio e poi sarà accessibile continuativamente dal 30 luglio al 28 agosto; sarà poi aperta anche alcuni giorni nel mese di settembre (sabato 3 e domenica 4 – venerdì 9, sabato 10 e domenica 11.Gli impianti di risalita della Riserva Bianca con apertura estiva sono accessibili anche ai ciclisti in mountain bike o e-bile.

Per info sul calendario manifestazioni: Ufficio Turistico di Limone (0171/925281 – www.limoneturismo.it)

Per info su costi e orari degli impianti di risalita: Riserva Bianca (0171/926254 – www.riservabianca.it).