Si fingono dipendenti ACDA per truffare i cuneesi: la Questura chiede massima attenzione

Persone che citofonano agli inquilini dei palazzi di Cuneo, spacciandosi per dipendenti di una non meglio identificata ditta per il controllo dell’impianto del gas per la verifica di un guasto - ovvero per dipendenti dell’ACDA per il controllo della pressione dell’acqua - : a darne notizia è la Questura di Cuneo, con una comunicazione ufficiale in cui invita la cittadinanza, sopratutto le persone anziane o vulnerabile per circostanza, a prestare la massima attenzione.



"Le verifiche fatte hanno consentito di appurare che né ACDA né alcuna ditta competente per il gas adopera tali sistemi - si legge nel comunicato - . Pertanto, nel caso si verificasse tale evento, si invita a non aprire ed a chiamare immediatamente il “112” segnalando l’accaduto".