Per cause in corso di accertamento un'auto è uscita fuori strada e ha finito la sua corsa giù dal cavalcavia sulla statale 231 a Fossano. Il sinistro si è verificato nella notte fra venerdì 24 e sabato 25 giugno nei pressi dello stabilimento Maina.

Sul posto i vigili del fuoco di Fossano e Levaldigi, l'emergenza sanitaria e i carabinieri.

Non si conoscono condizioni di eventuali feriti.