Limone Piemonte: incidente con il quad per un giovane lungo la Via del Sale, SASP in soccorso

Doppio intervento in provincia di Cuneo, oggi (sabato 25 giugno), per il personale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.



Il primo ha avuto luogo in mattinata e ha coinvolto un minorenne sbalzato da un quad lungo la Via del Sale nella zona del colle della perla (territorio di Limone Piemonte). Attivato il servizio regionale di elisoccorso che ha recuperato il minorenne e l'ha tradotto in ospedale in codice giallo.



Il secondo - avvenuto poco dopo - ha visto i soccorsi raggiungere il Pic d'Asti di Pontechianale per uno scalatore caduto lungo la via 'Fant'Asti'. Anche qui coinvolto il servizio regionale di elisoccorso, che ha trasportato l'uomo in ospedale con una ferita a un arto inferiore e un trauma al bacino.