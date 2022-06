Cuneoginnastica: doppietta d'oro a Rimini nei campionati italiani Silver di ginnastica

Primo giorno di gare nell’ambito della manifestazione nazionale GINNASTICA IN FESTA SUMMER EDITION 2022 a Rimini. La Cuneoginnastica con le prime due categorie della ginnastica ritmica è già campione d'Italia Silver Livello ECCELLENZA con le allieve.

Ottimo inzio dei dieci giorni di gare per la A.s.d. Cuneoginnastica in questi campionati italiani Silver di ginnastica.

A Rimini presso l’area fieristica le giovani atlete Alice Falletto, Arianna Caliman, Matilde Viano, Sofì Myftaraj e Veronica Rossi conquistano la giuria fin dal mattino: scendono in pedana con determinazione e voglia di dimostrare il duro lavoro svolto in palestra in due diverse specialità.

Nel campionato di serie D eccellenza allieve, la squadra cuneese inaugura la competizione con il collettivo ai cinque cerchi ottenendo un buon 11.175; a seguire Matilde e Arianna con l'esercizio in successione cerchio e clavette stupiscono le giudici e ottengono uno straordinario 13.200. Infine Matilde conclude la gara per l'intero team con un'ottima prestazione al cerchio. Così, con un totale di 36,90 la A.s.d. Cuneoginnastica si proclama Campione d'Italia Silver serie D in eccellenza Allieve.

Nel primo pomeriggio in Rimini Fiera si parla ancora di loro. Le piccole Alice, Arianna, Matilde, Sofì e Veronica tornano a calcare i campi gara questa volta nel campionato d'insieme LE Allieve. Con un'esecuzione precisa, grintosa e convincente si aggiudicano un nuovo titolo Italiano. Ancora una volta salgono sul gradino più alto del podio e fanno risuonare l'inno d'Italia solo per loro.

Ginnastica in Festa, con le gare di ritmica e artistica, prosegue fino a domenica 3 luglio; oltre 100 le atlete che in questi dieci giorni rappresenteranno la Cuneoginnastica in questo campionato italiano SILVER.