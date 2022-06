A Cossano Belbo e a Corneliano d'Alba arriva il teatro 'di prossimità' dello Scavalcamontagne

Una delle parole d’ordine del momento è “turismo di prossimità”, lo conferma anche l’assalto nei weekend ai borghi, dove c’è già chi pensa di inserire ticket d’ingresso per limitare l’accesso alle auto. Da qui è nato il progetto Scavalcamontagne, con un gruppo di artisti che ha scelto di portare i suoi spettacoli da una piazza all’altra nei piccoli paesi, spostandosi al mattino con gli zaini che contengono gli oggetti di scena.



Il viaggio è partito il 14 giugno da Terzo d’Acqui. In dieci giorni gli attori-camminatori hanno percorso già oltre 100 chilometri: alla fine del progetto saranno oltre 400, attraversando sentieri fra quattro province.



Scavalcamontagne approderà mercoledì 29 giugno nella provincia di Cuneo, dove resterà fino al 13 luglio: tappe quotidiane, giorno di riposo il lunedì, prima data a Cossano Belbo, dove alla sera nella piazzetta delle scuole ci sarà una nuova replica di “Ricette e sinfonie”. Giovedì 30 torna “Una vedova allegra” in piazzetta Trinità a Corneliano d’Alba.