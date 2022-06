Crissolo, domenica concerto dei Polifonici in memoria di don Destre

Non c’è futuro senza memoria, ricordare sempre le radici per capire chi siamo oggi.

Per questo vogliamo ricordare don Luigi Destre nella sua Crissolo domenica 26 giugno alle 15 presso la Parrocchia San Giovanni di Serre, con un concerto dei Polifonici del Marchesato, diretti dall’amico Enrico Miolano, pochi giorni dopo di quello che sarebbe stato il suo 87° compleanno.

Per ricordarlo e per ringraziarlo, perché oltre ad essere stato per 50 anni “l’uomo giusto al posto giusto” in alta Valle Po, è stato fondatore e animatore per anni di dal Monviso al Brasile

Nulla di quanto siamo riusciti a fare in questi 30 anni sarebbe stato possibile se la comunità di Crissolo non avesse deciso di “adottare” un gruppo di ragazzi della comunità Granja Paraiso di Palmares ad inizio anni 90, quando don Angelo si era da poco trasferito in Brasile..

Il lungo viaggio della nostra Onlus forse non sarebbe mai partito se un gruppo di amici innamorati del Monviso e della Valle Po non si fosse riunito in una sera nevosa di febbraio del ’94 a Ostana, volendo trasformare gli aiuti verso Palmares in una associazione.

Questo gruppo di amici contagiato dall’entusiasmo, dalla positività e dall’amore incondizionato che erano tipici del carattere di don Luigi, ci ha lasciato in eredità un’Associazione che ha sempre lavorato per mantenere saldo questo ponte di solidarietà e umano.