Dronero: a Palazzo Savio l'ultimo appuntamento di "Poesie nel cassetto"

Non sarà sulle scalette Discesa Borgo Sottano, ma a Palazzo Savio in via XXV Aprile, 21 (sede Istituto Civico Musicale) a Dronero domani, domenica 26 giugno, il terzo ed ultimo appuntamento alle ore 16.30 dell'iniziativa "Poesie nel cassetto", promossa dalla biblioteca civica.



Quel particolare comporre, ascoltando le profondità del proprio io e facendo emergere emozioni, trovando parole precise. Nel primo incontro il poeta Pier Mario Giovannone, mentre nel secondo il poeta Nicola Duberti.



Grande la partecipazione da parte delle persone che hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa e che, molte delle quali, al termine dell'intervento dei poeti, hanno letto una o più loro poesie: una "baraonda di versi", per un piacevole momento di condivisione ed arricchimento culturale. A coordinare gli incontri ed intervistare gli artisti l'insegnante e poetessa Brunella Pelizza.



"La poesia unisce, è espressione intima e molto profonda - commenta l'assessore Carlo Giordano - È già una scommessa organizzare un incontro, noi ne abbiamo pensati tre, in tre diversi punti della città: la bellezza della poesia unita alla bellezza della città. È stato bello vedere ritornare le persone presenti al primo incontro al secondo e speriamo anche domani al terzo".



Domani, sempre presentato da Brunella Pelizza, ci sarà il poeta Gianpiero Casagrande. A seguire nuovamente la "baraonda di versi": poesie che così usciranno dal cassetto!