A Demonte c'è il carnevale estivo, questa sera chiude al traffico la statale 21

Questa sera, sabato 25 giugno, a Demonte ci sarà la sfilata di gruppi mascherati in occasione del carnevale estivo. Per tale motivo il sindaco neoeletto Adriano Bernardi ha firmato un'ordinanza di chiusura temporanea al traffico della statale 21.

L'ordinanza, pensata per salvaguardare la pubblica incolumità durante la manifestazione e consentirne il regolare svolgimento, ha ottenuto il nulla osta dell'Anas.

La chiusura temporanea al traffico veicolare su via Martiri e Caduti per la Libertà sarà attiva dalle ore 20,30 fino a termine della manifestazione (ore 23 circa): dal Km 17+050 (Piazza Mazzini) al Km17+450 (distributore di carburante Piazza Renzo Spada). Il traffico sarà quindi deviato sul percorso alternativo Via Perrier per direzione Vinadio, Via Rubattiera, Via San Martino, Via Maggiore Borello per direzione Cuneo.

Inoltre dalle ore 20 di sabato 25 giugno alle 2 di domenica 26 giugno è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in Via Perrier, Via San Martino, Via Martiri e Caduti per la Libertà, Piazza Statuto, Piazza Renzo Spada lato condominio Miramonti e Piazza Nuto Revelli.

L'ordinanza è stata pubblicata sull’Albo Pretorio Comunale, e verrà anche segnalata mediante l’apposizione di idonea segnaletica stradale e mediante segnalazione manuale da parte delle Forze dell’Ordine incaricate di farla rispettare.