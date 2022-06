Al via la seconda edizione di "A spasso tra gli spaventapasseri" a Pianfei [FOTOGALLERY]

Sono 58 i personaggi che animano la seconda edizione del percorso di "A spasso tra gli spaventapasseri", inaugurato nel pomeriggio di oggi, domenica 26 giugno, in frazione Blangetti a Pianfei.

L'inziativa era nata lo scorso anno per regalare un'opportunità, dopo i vari lockdown, di stare all'aria aperta , immersi nella natura, grazie al gruppo "BlangEventi".

Dopo il grande successo di pubblico quest'anno, un'edizione rinnovata: circa 2,6 km di camminata, percorribile parzialmente in auto e una nuova passeggiata nel bosco da fare a piedi o in Mtb, (questo tratto non adatto a passeggini o a chi ha problemi di mobilità, ndr) accompagnati da gnomi, gufi, fate...e dove poter fare anche pic-nic.

“Un posto magico con personaggi strepitosi” - ha detto il sindaco Marco Turco al taglio del nastro - “complimenti perché qui ai Blangetti dimostrte il grande amore che sentite per il territorio. Oggi inauguriamo un percorso rinnovato, arricchito dal sentiero nel bosco e dall’acquario di libri, progetto di “bookcrossing” che permetterà a tutti di scambiarsi letture gratuitamente. Ci tengo a ringraziare BlangEventi, tutti coloro che, a vario titolo, hanno lavorato per Pianfei anche per i festeggiamenti di San Giovanni, tutti i volontari che sono l'anima del paese, come Gino il nostro volontario civico che è sempre presente e tutti quelli che hanno reso possibile la creazione di questo bel percorso”.

La camminata è studiata ad anello (vedi mappa al fondo dell'articolo), si può partire dalla cappella di San Bernardo oppure dalla provinciale Cuneo-Mondovì dove ad accogliere i visitatori c'è il "Mag Gross": un grande totem-mago con le sue braccia lunghe sembra avvolgere tutto in un abbraccio.

Gli spaventapasseri, come lo scorso anno, sono accompagnati da un cartellino che ne descrive il nome e le caratteristiche e sono stati realizzati non solo da pianfeiesi, ma anche da scuole e residenti di comuni limitrofi.

“Una grande emozione vedere tutto il percorso finito, dopo tre mesi di lavoro” - ha detto Dario Blangetti di BlangEventi- “Grazie a chi ha partecipato, nella frazione sono moltissimi, ma grazie ai social sono arrivati spaventapasseri anche da Mondovi, Beinette, Peveragno e Bastia Mondovì".

Il percorso è accessibile tutti i giorni, gli organizzatori consigliano abbigliamento adeguato, scarpe comode, bottiglietta d'acqua e di venire nelle ore meno calde.

L'ACQUARIO DI LIBRI - punto di bookcrossing "prendi un libro lascia un libro" è stato realizzato grazie a Alessandro Zavattero e Alessia Bergerone che hanno donato l'acquario e a Rosalba Sciandra, Graziella Tomatis e marito, le ragazze del Canile Riugio 281 di San Michele Mondovi, Angela Calogiuri, Lorella Bortolini, Adriana Dadone, Renata Bagansco, Alessia Ternavasio, Manuela Fenoglio e Margherita Ramondetti che hanno donato i libri per condividerli per tramandare conoscenze, curiosità e pensieri.