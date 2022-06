Cigliè in festa per San Pietro e Paolo: oggi la processione e le benedizione dei mezzi in paese [FOTO]

Fine settimana in festa per Cigliè con gli appuntamenti legati alla Festa Patronale dei Santi Pietro e Paolo con tre giorni di grande divertimento fino a lunedì 27 giugno.

Oggi, domenica 26 giugno, in mattinata S. Messa e la solenne processione per le vie del paese; nel tardo pomeriggio si è svolta la benedizione delle macchine agricole.

"I festeggiamenti si sono aperti ieri con la serata dedicata ai giovani, in tanti a ballare sino a tarda serata sulle musiche del dj Masa." - spiega il sindaco Adriano Ferrero - "La serata accompagnata da panini, patatine e bevande minuziosamente preparate dalla proloco. Oggi si è svolta la messa e la solenne processione in onore dei nostri santi protettori, Pietro e Paolo che anche quest'anno grazie ai numerosi volontari sono stati portati in processione. Nel pomeriggio sono giunti i trattori per la benedizione delle macchine agricole, i mezzi si sono incolonnati attorno al castello, dove si è svolta la preghiera e la benedizione dei mezzi con padre Walter, a seguire la sfilata per le vie del concentrico".

Un bel segnale di ripresa, all'insegna della convivialità.

"Emozione, tanta gioia e soddisfazione, - prosegue il primo cittaino - organizzare i festeggiamenti è indubbiamente difficoltoso, ma il tutto diventa lieto quanto si vedono tanti volontari al lavoro: in molti hanno collaborato alla buona riuscita della festa e tra loro molti giovani, capitanati dal instancabile presidente Gianfranco, stanno lavorando uniti ed in armonia. Ci prepariamo a questa seconda serata che ha visto l'esaurirsi dei posto disponibili già nella giornata di mercoledì".

Questa sera dalle 20, paella in piazza. A seguire, dalle 21, Grande Serata Danzante con “Gli Svitati” Paolo e Max. Lunedì il gran finale con la “Cena Canonica”. Dopo questo momento conviviale, alle 21,30, spazio allo spettacolo a ingresso libero con Padre Filip e Luca il Chierichetto. Info: pagina Facebook Proloco Cigliè.