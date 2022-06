Festa con governatore per l’Estate Ragazzi dell’albese San Cassiano

Le Sancaliadi di venerdì 24 giugno hanno chiuso si chiude la prima settimana di Estate Ragazzi del Gruppo Sportivo San Cassiano ASD di Alba, servizio offerto alla cittadinanza in collaborazione con il Comune di Alba e Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero nelle settimane comprese tra il 20 giugno e il 29 luglio prossimo.

Alle famiglie viene comunque garantito l’intero calendario estivo: il Sanca Summer del GS San Cassiano aggiunge infatti all’offerta le rimanenti settimane estive. Così si è partiti dal 13 al 17 giugno scorsi per poi riprendere dal 01 agosto al 9 settembre con l’accoglienza dei ragazzi delle elementari e medie dalle 8.30 alle 17 ogni giorno dal lunedì al venerdì.

Grande successo di adesioni per Estate Ragazzi con oltre 120 iscritti. Il GS San Cassiano è scelto, edizione dopo edizione, da un numero sempre crescente di famiglie. Divisi in 10 gruppi, i bambini sono seguiti da un totale di 25 animatori tra responsabili e aiuto animatori.

L’iniziativa non si limita a uniformarsi a un già virtuoso servizio estivo rivolto alle famiglie albesi, ma interpreta e segue anche il pensiero di don Gianolio che, con l’apertura di Inapli nel 1958, prendeva a cuore il futuro professionale dei giovani della nostra città. Per questo, anche quest’anno è attiva e sentita la collaborazione con Apro Formazione per l’uso dei locali e, soprattutto, per i corsi d'inglese settimanali con insegnante dedicato.

Ricco il programma delle prossime settimane nelle quali verranno coinvolti esperti di altri sport e realtà locali sportive, non mancheranno eventi e occasioni di inclusioni e festa.

Un ringraziamento a Liberamente Sportivi Alba, per l’uso della piscina e dei locali, partner operativo da molto tempo con il quale GS San Cassiano condivide mission e valori sociali.

In presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, venerdì 24 giugno si è ringraziata la Fondazione Crc per aver omaggiato le magliette a tutti i ragazzi grazie al bando Estate Insieme 2022.

Il Gruppo Sportivo San Cassiano nasce agli inizi degli anni Ottanta dall’iniziativa di un insieme di volontari che hanno deciso di formare una società sportiva per i bambini e i ragazzi del quartiere allo scopo di fornire loro un’attività sportiva organizzata.

La linea guida del Gruppo Sportivo San Cassiano è sempre stata quella di avvicinare allo sport tutti i bambini e i ragazzi che ne sentono il bisogno, elevando la loro educazione sportiva e rimanendo fedeli ai principi di formazione completa dei ragazzi, al rispetto reciproco, alla lealtà, all’amicizia e tutto questo comporta disciplina, forza di volontà, autocontrollo e osservazione delle regole.

Gli allenatori, oltre alla Laurea in Scienze Motorie conseguita dalla maggior parte di essi, sono preparati e qualificati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e compongono la forza base per la gestione attività. «Alcuni di loro – spiegano i referenti della società sportiva albese – hanno maturato esperienze importanti, ma in ogni caso, a prescindere dal percorso maturato in precedenza, i nostri allenatori dimostrano di tendere al medesimo obiettivo, quello di contribuire al rispetto della linea guida che il direttivo vuole tenere viva e rendere il ‘marchio di fabbrica’ del nostro gruppo sportivo: “…quando lo sport è divertimento”».