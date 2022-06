Il saviglianese Buttieri è rappresentante italiano nell'"Housing Europe"

A margine dell’Assemblea Nazionale di Federcasa, svoltasi ad inizio settimana a Catania, il saviglianese Marco Buttieri, vicepresidente dell’ATC Piemonte Sud, componente della giunta di Federcasa e coordinatore dell’ufficio europa, è stato designato, quale rappresentante italiano nell’Housing Europe, la Federazione Europea dell'Edilizia Pubblica, Cooperativa e Sociale.

Istituita nel 1988, Housing Europe è una rete di 46 federazioni nazionali e regionali che riuniscono circa 43 mila fornitori di alloggi pubblici, sociali e cooperativi in ​​25 Paesi.

Complessivamente la rete gestisce circa 25 milioni di case e fornisce non solo case a prezzi accessibili, ma una serie di altri servizi come: assistenza domiciliare e di supporto per residenti con bisogni specifici; servizi aggiuntivi per gli inquilini (asili nido, centri sociali, servizi per l'impiego e la formazione, consulenza finanziaria); servizi di vicinato; gestione di altre tipologie di alloggi “protetti”; sviluppo urbano e rigenerazione urbana.

Alcune cifre per meglio capire che cos’è Housing Europe:

- 43.000 organizzazioni locali per l'edilizia abitativa;

- 24.936.000 abitazioni;

- circa 200.000 nuove abitazioni completate ogni anno;

- oltre 200.000 abitazioni ristrutturate ogni anno;

- circa 40 miliardi di euro di nuovi investimenti all'anno;

- oltre 7.500 dipendenti impiegati direttamente dalle federazioni;

- oltre 300.000 dipendenti impiegati da fornitori di alloggi locali.

Buttieri sarà il rappresentante italiano in questo importante board europeo che si occupa di edilizia residenziale pubblica nella sua più vasta accezione.

Così commenta la sua designazione il vicepresidente ATC:

“Ringrazio i colleghi della Giunta Nazionale, in particolare il Presidente Novacco ed il Direttore Losi, per la fiducia accordatami per questa nuova iniziativa in cui credo molto. Oggi – osserva Buttieri - la maggior parte dei finanziamenti è programmata dall' Europa, quindi è necessaria una presenza ed un'azione di lobby in quel contesto, in collaborazione con i nostri parlamentari europei. Penso anche – aggiunge – sia necessario il coinvolgimento di chi rappresenta l’Italia in ambìti economici, come l’amico e conterraneo Beppe Ghisolfi con cui ho già un incontro in agenda. Cercherò di fare del mio meglio avendo sempre come orizzonte l'interesse generale, che è quello di offrire maggiori servizi e maggiori opportunità alle nostre Aziende Casa. In particolare – conclude Buttieri -, la mia attenzione sarà rivolta a chi, in questa difficile congiuntura economica, ha necessità di un’abitazione”.