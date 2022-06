A Clavesana niente acqua dai rubinetti. Ripristinata l'erogazione dopo ore

Tanto tuonó che piovve, o meglio: tanto non piovve che mancó l'acqua.

Sia come sia: domenica 26 giugno, dopo giorni in cui il Piemonte e la Granda sono percorsi da allarmanti previsioni e da opportune puntuali misure straordinarie di risparmio, si é verificata alle porte della langa la prima vera mancanza totale di acqua dai rubinetti.

A Clavesana infatti, a partire dalle ore 10 del mattino e per diverse ore l'erogazione idrica é interrotta, all'apparenza per una correlazione di motivazioni strutturali legate a probabili guasti e di cause contingenti, legate alla critica situazione idrometrica generale.

Il territorio di Clavesana, come molti altri comuni in provincia di Cuneo, è oggetto da alcuni giorni di ordinanza sindacale con divieto di utilizzo dell'acqua potabile se non per lo stretto uso umano.