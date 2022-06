Arresto cardiaco per un escursionista in alta Valle Stura. Rianimato dai soccorritori: è grave

Intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel primo pomeriggio di oggi, domenica 26 giugno, in alta Valle Stura.

L'allarme è stato lanciato per un escursionista, di cui non si conoscono le generalità, colto da un sospetto infarto poco sotto il colle Sant'Anna di Vinadio. La persona presa in cura, al momento della chiamata avvenuta intorno alle ore 13, presentava un forte dolore toracico. Da lì a poco l'uomo è andato in arresto cardiaco.

Giunto in loco il Servizio Regionale di Elisoccorso con a bordo l'equipe sanitaria, coadiuvata dal tecnico di soccorso alpino, ha operato le manovre e si è riusciti a rianimare il paziente che successivamente è stato recuperato e trasportato in ospedale a Cuneo, ricoverato in codice rosso.