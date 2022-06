Auto contro moto a Caraglio, cinque coinvolti. Diversi i feriti

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 26 giugno, nel comune di Caraglio lungo la strada provinciale 174. Lo scontro è avvenuto davanti al negozio Morris Bufale. Il sinistro si è verificato tra un'auto e una moto.

I due a bordo della moto hanno riportato le ferite più serie. Uno elitrasportato al Cto di Torino e uno al pronto soccorso di Cuneo. Non si conoscono al momento le generalità, nè le condizioni.

Sull'auto viaggiavano tre passeggeri che sono trasportati all'ospedale di Cuneo per accertamenti. In loco intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo coadiuvati dai volontari di Busca per la messa in sicurezza del veicolo. Forze dell'ordine presenti per gestione della viabilità e rilievi del caso.