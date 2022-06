Moto cade da scarpata sulla via del Sale. Centauro si salva aggrappandosi a un albero

Emergenza sanitaria 118 e una squadra Vigili del Fuoco partiti dal Distaccamento Volontari di Ormea sono impegnati in questi minuti per prestare soccorso ai passeggeri di una motocicletta caduta in una scarpata nei pressi del rifugio Don Barbera, ai piedi della Punta Marguareis (territorio di Briga Alta), vetta delle Alpi Liguri al confine tra Piemonte, Liguria e Francia.



Al momento non si conosce il numero e la condizione dei feriti.



Articolo in aggiornamento.



AGGIORNAMENTO: la persona a bordo del mezzo a due ruote è riuscito ad aggrapparsi ad un albero risultando illeso. La moto è precipitata per centinaia di metri. Accertata la situazione, l'elisoccorso, partito per prestare soccorso, è successivamente rientrato, così come le squadre dei vigili del fuoco.