Soccorsi due escursionisti bloccati sul Colle Fouias, in Valle Maria [VIDEO]

Una squadra del Nucleo Speleo Alpinistica Fluviale dei Vigili del Fuoco di Cuneo insieme al Soccorso Alpino è intervenuta nella mattinata di oggi, domenica 26 giugno, in aiuto a due escursionisti in difficoltà durante l’ascesa al Colle Fouias, nel comune di Acceglio, in Valle Maira.



I soccorsi sono stati prestati con l’ausilio dell’elicottero Drago 51 dei Vigili del Fuoco. Secondo le informazioni trasmesse dai soccorritori i due giovani sono stati recuperati, spaventati, ma in buone condizioni di salute.

Nel video il momento del recupero dei due escursionisti soccorsi a 2.800 metri di quota.