Nissan JUKE Hybrid arriva a CUNEO nello showroom di AUTOMATTIAUDA

AUTOMATTIAUDA presenta in anteprima nazionale JUKE Hybrid, il crossover che ha inaugurato il segmento dei B-SUV da oggi disponibile con un’innovativa motorizzazione ibrida.



Un’occasione unica per scoprire tutte le novità a bordo dell’iconico crossover della Casa giapponese che si rinnova con la motorizzazione ibrida insieme alle tante innovative tecnologie a bordo.



Il suo propulsore ibrido è pensato per massimizzare la guida in elettrico, partendo sempre in modalità 100% EV fino a 55 km/h, con la possibilità di viaggiare in città fino all’80% del tempo a zero emissioni.



Uno schema innovativo capace di ridurre i consumi del 40% nel ciclo urbano e del 20% nel ciclo combinato, con prestazioni maggiori del 25% rispetto alla versione benzina (143 CV rispetto a 114 CV).



Insieme al piacere di guida, i clienti di JUKE Hybrid possono ottenere ulteriori vantaggi diretti offerti dalla motorizzazione ibrida, con una riduzione dei consumi del 40% nel ciclo urbano e del 20% nel ciclo combinato.



È possibile effettuare un test drive recandosi presso lo showroom di VIA TORINO 381 a Cuneo dal 27 al 29 Giugno oppure contattando la concessionaria al numero 0171 682594



Numerosi vantaggi economici

Oltre consumare meno rispetto ad un tradizionale motore a benzina, il propulsore ibrido di JUKE gode di agevolazioni fiscali (riduzione o esenzione del bollo), costi RCA agevolati, accesso gratuito alle ZTL nei grandi centri urbani e parcheggio gratuito sulle strisce blu - secondo le diverse disposizioni regionali e locali – a cui si aggiunge la possibilità di muoversi liberamente anche in occasione di limiti alla circolazione.



Design ottimizzato per la motorizzazione ibrida

La nuova versione ibrida di JUKE mantiene il design sportivo da crossover coupé, a cui si aggiungono dettagli distintivi, tra cui il badge “Hybrid” e la nuova griglia frontale, ora dotata di un sistema automatizzato di apertura e chiusura che consente una variazione attiva del flusso d’aria, in risposta alle esigenze di raffreddamento del motore e delle batterie, ottimizzando l’efficienza aerodinamica. Novità anche per lo spoiler posteriore, ora con un nuovo profilo.



Ricca dotazione tecnologica

Di serie su JUKE Hybrid l’e-Pedal Step, che consente di accelerare e rallentare la vettura con l’uso di un solo pedale. Una soluzione ideata per rendere più comoda la guida in città, agevolare le manovre a bassa velocità e massimizzare la rigenerazione della batteria.

Al ProPILOT, che assiste il guidatore in fase di accelerazione, sterzata e frenata, si aggiunge una ricca dotazione di tecnologie di sicurezza quali ad esempio: sistema di frenata d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, rilevamento della segnaletica stradale, sistema di mantenimento della corsia, sistema di avviso e intervento angolo cieco.



Il Touchscreen, compatibile con Apple CarPlay® e Android Auto, permette di riprodurre sul display le proprie app preferite. Mentre grazie ai NissanConnect Services, i clienti possono interagire da remoto con la vettura per accendere i fari, azionare il clacson, aprire e chiudere le portiere, così come ricevere informazioni sullo stato di salute della vettura o notifiche se questa viene utilizzata oltre un perimetro, un orario o una velocità prestabiliti. Una funzione preziosa per i genitori che danno la vettura in uso ai propri figli.



Gamma e prezzi

È possibile ordinare JUKE Hybrid presso la rete di concessionarie Nissan, con le prime consegne previste a partire da settembre 2022. Disponibile anche la Premiere Edition, un’edizione limitata a soli 500 esemplari per l’Italia dedicata al lancio della motorizzazione ibrida.



Un propulsore ibrido unico nel mercato

JUKE Hybrid è il partner ideale per la mobilità urbana

Dettagli di stile pensati apposta per la motorizzazione ibrida

Tanta tecnologia a bordo con e-Pedal, ProPILOT e i NissanConnect Services

JUKE Hybrid può essere ordinato presso lo showroom AUTOMATTIAUDA con prezzi a partire da 30.300 euro



Un’altra grande Novità sarà l’ANTEPRIMA del Nuovo Crossover 100% elettrico NISSAN ARIYA, in esclusiva a LUGLIO.



NISSAN JUKE FULL HYBRID



Lunedì 27 Giugno dalle 16:00

Martedì 28 Giugno

Mercoledì 29 Giugno fino alle 12:00

NISSAN ARIYA 100% ELETTRICO

Sabato 2 Luglio

Lunedì 4 Luglio

E’ possibile registrarsi qui per il TEST DRIVE

https://www.mattiaudagroup.com/jukeearyia/



Automattiauda Via Torino 381 Cuneo - 0171 682594

👩‍💻 servizioclienti@mattiaudagroup.com 🌍 www.mattiaudagroup.com