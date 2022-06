Patrizia Manassero è la prima sindaca della città di Cuneo [FOTO E VIDEO]

Nessuna particolare sorpresa dai ballottaggi elettorali della città di Cuneo.

Patrizia Manassero supera alla grande l'avversario Civallero con 10.467 voti contro 6.067, ottenendo il 63,31% di preferenze, per entrare nella storia diventando la prima sindaca donna del capoluogo: "Un tetto di cristallo che è stato rotto", le sue prime parole a caldo.

La maggioranza in consiglio comunale sarà quindi formata dai rappresentanti delle liste in suo sostegno: Partito Democratico, Centro per Cuneo, Cuneo Solidale e Democratica e Crescere Insieme.

Nel video la prima reazione dei suoi sostenitori:

"Sono contentissimo del risultato. La città è in buone mani. La squadra è forte, la sindaca è forte, il programma importante". Le prime parole del sindaco uscente Federico Borgna

Tra i sostenitori c'era anche la deputata dem Chiara Gribaudo. Ecco la sua prima reazione:

Ecco il primo ingresso di Patrizia Manassero sindaca in Comune a Cuneo:

Sbaragliato il candidato sostenuto dalle forze di centrodestra (SìAmo Cuneo, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia), Franco Civallero, fermo al 36,69%.



Al primo turno, domenica 12 giugno, Manassero aveva totalizzato il 46,99% e Civallero il 19,93%. Un divario di punti importante, che ha reso la scalata dell'ex presidente del circolo 'l Caprissi - considerando anche la già bassa adesione al voto - ancor più difficile.