Chiusi i seggi a Cuneo e Savigliano, affluenza in calo rispetto al primo turno

Chiusi i seggi a Cuneo e Savigliano. E anche alle 23 si conferma l'affluenza ancora in calo, rispetto al primo turno di quindici giorni fa, per il ballottaggio delle elezioni comunali in provincia di Cuneo.



Secondo i dati appena resi noti dal Ministero dell’Interno alle ore 23 di oggi, domenica 26 giugno, a Cuneo si è recato alle urne il 36,72 % degli aventi diritto al voto (era 54,51% il dato alla stessa ora del primo turno).

Nel 2012, quando Federico Borgna si scontrò al ballottaggio con Gigi Garelli, l'affluenza al secondo turno si era fermata al 53,49%



Decisamente più alto il dato di Savigliano, dove ha votato il 42,16 % degli elettori, contro un precedente dato del 55,04%.