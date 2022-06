Il monregalese Leonardo Viglione vince la Cicloscalata del Lago delle Rovine di Entracque

La sera di giovedì 23 giugno si è svolta ad Entracque la Cicloscalata del Lago delle Rovine, organizzata dal Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo e valevole come sesta prova del Campionato Provinciale della Montagna, con il ritrovo e le premiazioni fissati come da tradizione presso il Bar Monte Gelas a S.Giacomo d’Entracque, sede di arrivo delle precedenti sei edizioni.





Quest’anno i problemi alla viabilità hanno imposto agli organizzatori un cambio programma, con la prima metà di gara invariata e la seconda molto più impegnativa che, pero', ha ripagato così di maggiore soddisfazione i concorrenti a sfidarsi su una salita di 11,3 km tra montagne alpine e specchi lacustri lungo i suggestivi valloni alpini del Gesso.

Tra gli atleti al via si è schierato anche il monregalese Leonardo Viglione (Sanetti Sport), vincitore delle prime cinque edizioni della manifestazione che, nonostante la lunghezza e la durezza dell’ascesa, e l’amaro secondo posto assoluto (primo di categoria) nell’ultima prova disputata 12 giugno nella GT Casa Martini a Pessione (To), persa al real time, ha saputo imporsi per distacco confermandosi ancora una volta protagonista delle cicloscalate cuneesi.





Nel primo tratto vallonato da Entracque al Lago di Piastra è stato Giampaolo Magnetto a ridurre il drappello di testa ad una decina di corridori, ma da metà gara dopo il bivio è entrato in scena Viglione che ha imposto il suo ritmo sulle ripide pendenze successive. Il solo compagno di squadra Lorenzo Alladio è riuscito per un po' a resistergli, ma ha successivamente dovuto cedere il passo negli ultimi km di ascesa quando Viglione s iè involato in progressione alzando ulteriormente l'andatura ed andando a trionfare sorridente a braccia alzate, in perfetta solitudine con ampio vantaggio, sull'arrivo del Lago delle Rovine.





Secondo assoluto è giunto Alladio mentre terzo assoluto e primo tra i Veterani Fabrizio Armando con il successo al femminile che è andato a Sabina Monaco. Gli altri vincitori di categoria sono risultati Franco D’Apollo (Gentleman), Matteo Viscusi (Debuttanti), Giuseppe Dell’Atti (Supergentleman A) ed Ivo Vietto (Supergentleman B).





La vittoria conquistata da Viglione ad Entracque ha regalato al monregalese la gioia del suo quinto successo assoluto in questa stagione in cui risulta ancora imbattuto nella specialità e non è mai sceso dal podio assoluto. Il Campionato Provinciale della Montagna proseguirà la prossima settimana, la sera di giovedì 30 giugno, con la Cicloscalata Cervasca-Vignolo-Madonna degli Alpini, su un inedito tratto pianeggiante seguito da una breve, ma durissima ascesa riproposta dopo l'ultima edizione nel 2011 dove ad imporsi era stato proprio il giovane Viglione che sara' di nuovo l'uomo da battere.