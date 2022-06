Volley A2/F – "Rotolando verso Sud!"...l’ex pumina Chiara “Kiki” Ghibaudo è la nuova palleggiatrice della Sigel Marsala

L’ex pumina Chiara “Kiki” Ghibaudo è la nuova palleggiatrice della Sigel Marsala. A darne la notizia è stato lo stesso tecnico della squadra siciliana Marco Bracci nel corso della conferenza stampa organizzata presso l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani.

La diciottenne di Cuneo, cresciuta nelle giovanili della Lpm Bam Mondovì, nella passata stagione ha vestito la maglia della Itas Martignacco con l’obiettivo di crescere accanto a un’altra ex pumina, Roberta Carrato. L’infortunio di quest’ultima, tuttavia, ha messo nelle condizioni coach Gazzotti di affidargli le chiavi della regia della Itas.

Nonostante la giovane età, Chiara è scesa in campo senza paura, dimostrando di essere all’altezza della situazione. Un talento che non è passato inosservato al tecnico Marco Bracci, che ha deciso di puntare su di lei. Una bella attestazione di fiducia per "kiki" Ghibaudo, che con entusiasmo ha accettato la proposta del Marsala.