Chiusa di Pesio: sabato 2 luglio la cittadinanza onoraria a monsignor Mario Silvano Restagno

Sabato 2 luglio alle ore 9, nel giardino della Fondazione Residenza La Meridiana di via Paschero Sottano 45 a Chiusa di Pesio, verrà conferita la cittadinanza onoraria al Monsignore Mario Silvano Restagno, quale significativo riconoscimento per la sua instancabile opera pastorale e sociale profusa per la comunità chiusana in cui è stato parroco per 35 anni.



Ordinato sacerdote da Monsignor Briacca, il 23 giugno 1960 nella chiesa del seminario a Mondovì Piazza, ha svolto il servizio di curato a Pian della Valle con Monsignore Moizo. Dal 1965 al 1970, gli è stato affidato l’incarico di direttore dell’Ufficio catechistico diocesano e ha insegnato Religione alla scuola dei periti e alle magistrali. Nel 1970 è diventato parroco di Mondovì Borgato. Nei primi 12 anni di Parrocchia ha fatto costruire il Cinema Bertola e bonificato l’area intorno dando vita agli impianti sportivi. Nel 1982 gli è stata affidata la Parrocchia di Chiusa di Pesio e si è dedicato completamente alla comunità per 35 anni. Fin dal suo arrivo, si è speso per tutte le fasce di età, dal gruppo di ministranti, che contava numerosi partecipanti, alla catechesi per bambini e ragazzi, fino alla formazione degli adulti. Spesso ha invitato relatori a intervenire sui temi di attualità, tra i quali: Don Mario Picco, Monsignore Guerrini, Ernesto Olivero, Madre Elvira, Don Ciotti, Dottor Meineri (esperto della Sindone), il biblista Don Giorgis e Monsignore Masseroni. Nel 2019 è stato insignito del titolo onorifico di Monsignore e, nello stesso anno, di “Cappellano di sua Santità”.



La cerimonia si svolgerà durante una seduta di Consiglio Comunale straordinario, aperta al pubblico.