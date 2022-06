Coro dell’istituto comprensivo di Barge protagonista alla festa della musica

Grande successo e partecipazione per lo spettacolo del Coro dell’Istituto comprensivo di Barge, in occasione della Festa Internazionale della Musica (21 giugno 2022), presso l’anfiteatro comunale antistante l’ex Officina ferroviaria.

Gli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria di Barge e della classe prima della Scuola Secondaria di I grado, sotto la guida dell’insegnante Samuel Racca e coadiuvati dal maestro Giuseppe Tagliareni hanno riprodotto, anche con alcune semplici coreografie, canti legati a temi inclusivi quali il bullismo, la diversità, l’intercultura, il rispetto dell’ambiente e altro.

Il percorso, svoltosi nel secondo quadrimestre come risposta a un’iniziativa promossa dal MIUR circa la promozione di cori scolastici, ha coinvolto i partecipanti per due ore la settimana in orario extrascolastico in attività sonore, musicali e canore, e ha completato i programmi musicali svolti dai docenti nelle singole classi.